Niegan libertad condicional a Erik Menendez tras más de 30 años preso

Un panel de California rechazó su liberación y deberá esperar tres años para una nueva audiencia. Su hermano Lyle enfrentará hoy viernes su propia revisión de libertad condicional

Erik Menendez comparece en una videollamada el jueves 21 de agosto de 2025, en la penitenciaria Richard J. Donovan en San Diego. (Departamento de Prisiones de California vía AP)

Erik Menendez comparece en una videollamada el jueves 21 de agosto de 2025, en la penitenciaria Richard J. Donovan en San Diego. (Departamento de Prisiones de California vía AP)

LOS ÁNGELES.- A Erik Menendez se le negó la libertad condicional el jueves después de cumplir décadas en prisión por asesinar a sus padres junto con su hermano mayor en 1989.

Un panel de comisionados de California negó a Menendez la libertad condicional por tres años, después de lo cual será elegible nuevamente, en un caso que sigue fascinando al público. Una audiencia de libertad condicional para su hermano Lyle Menendez, quien está detenido en la misma prisión en San Diego, está programada para el viernes por la mañana.

Los dos comisionados determinaron que Menendez no debería ser liberado después de una audiencia de todo el día durante la cual lo interrogaron sobre por qué cometió el crimen y violó las reglas de la prisión.

Los hermanos se volvieron elegibles para la libertad condicional después de que un juez redujera sus sentencias en mayo de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional a 50 años a cadena perpetua.

Las audiencias de libertad condicional marcaron el momento más cercano que han estado de ganar la libertad de la prisión desde sus condenas hace casi 30 años por asesinar a sus padres.

Los hermanos fueron sentenciados a cadena perpetua en 1996 por disparar fatalmente a su padre, Jose Menendez, y a su madre, Kitty Menendez, en su mansión de Beverly Hills en 1989. Mientras que los abogados de la defensa argumentaron que los hermanos actuaron en defensa propia después de años de abuso sexual por parte de su padre, los fiscales dijeron que los hermanos buscaban una herencia multimillonaria.

Un juez redujo sus sentencias en mayo, y se volvieron inmediatamente elegibles para la libertad condicional.

Erik Menendez presentó su caso a dos comisionados de libertad condicional, ofreciendo su relato más detallado en años sobre cómo fue criado, por qué tomó las decisiones que tomó y cómo se transformó en prisión. Señaló que la audiencia se llevó a cabo casi exactamente 36 años después de que matara a sus padres, el 20 de agosto de 1989.

“Hoy es 21 de agosto. Hoy es el día en que todas mis víctimas supieron que mis padres estaban muertos. Así que hoy es el aniversario de su viaje de trauma”, dijo, refiriéndose a sus familiares.

El Departamento de Prisiones del estado eligió a un solo reportero para ver la videoconferencia y compartir detalles con el resto de la prensa.