¡Este sábado es la gran Campechaneada!

Nuevo Laredo, Tam.- Este sábado 11 de julio, el Gobierno Municipal invita a todas las familias neolaredenses a disfrutar de la Gran Campechaneada, una celebración donde no faltarán la buena comida, la música, la diversión y el orgullo de celebrar juntos el 178 aniversario de Nuevo Laredo. A partir de las 6:00 de la tarde, la fiesta arrancará con entrada totalmente gratuita para que chicos y grandes vivan una noche inolvidable.

La Sociedad Parrillera de Nuevo Laredo encenderá los asadores para preparar 2 mil lonches de pulled pork BBQ y una gran discada para más de mil personas, que serán entregados de manera gratuita a las y los asistentes. Una oportunidad perfecta para disfrutar del sabor que distingue a nuestra ciudad mientras convives con tu familia y amigos.

Pero eso es solo el comienzo. Durante toda la tarde y noche habrá un ambiente lleno de alegría con actividades para todas las edades, el stand “I Love NLD”, dinámicas, sorpresas y espacios para tomarse fotografías y celebrar un aniversario más de nuestra ciudad.

La música también será protagonista de esta gran fiesta. El escenario se llenará de energía con las presentaciones de Los Kombolokos, Club Atlético Carnaval y Grupo Impacto, quienes prepararán el ambiente para recibir a Matute, agrupación que pondrá a cantar y bailar a miles de asistentes con los éxitos más icónicos de los años 80 y 90.

La Gran Campechaneada será mucho más que un evento: será el punto de encuentro donde las familias podrán convivir, disfrutar de una deliciosa muestra gastronómica, compartir momentos especiales y celebrar el orgullo de ser neolaredenses.

El Gobierno Municipal invita a toda la ciudadanía a reunirse este sábado, disfrutar de la mejor comida, vivir una noche llena de música y formar parte de una celebración preparada especialmente para las familias que hacen grande a nuestra ciudad.