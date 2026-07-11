“Moana” de acción real es una copia sin vida de un clásico animado

Digan lo que quieran de ellas, pero las nuevas versiones de acción real de Disney al menos nos han dado a elegir. ¿Qué preferirían ver? ¿Una “Moana” animada, vibrante y que se eleva, o una nueva versión sin propósito con Dwayne Johnson y un peinado a lo Fabio?

El mar es inmenso, amigos. Sin embargo, Moana, la princesa polinesia navegante, parece haberse quedado atrapada nadando en círculos desde que apareció por primera vez en nuestras pantallas hace 10 años. Es una de las grandes heroínas de Disney. La película original, animada por computadora por los maestros del dibujo a mano Ron Clements y John Musker y sostenida por las enérgicas canciones de Lin-Manuel Miranda, representa la cima de la animación de Disney en este siglo.

Pero desde entonces, las aguas han estado agitadas. “Moana 2”, que originalmente se planeó como una serie para streaming, hizo poco por ampliar el relato. Y la nueva versión de acción real hace todavía menos. Pocas de las adaptaciones de acción real, independientemente de lo que recauden en taquilla, están cubiertas de gloria. Pero “Moana”, dirigida por el veterano de “Hamilton” Thomas Kail, se siente especialmente fuera de rumbo, y ofrece poco más que un lamentable intercambio de la imaginación del dibujo animado por una repetición en acción real. El resultado, sin vida, se acerca peligrosamente a una parodia de “Saturday Night Live” o a uno de esos universos paralelos de broma en las películas del “Spider-Verse”.

La nueva “Moana” es, a menudo, una recreación plano por plano y nota por nota de la original, con pequeños destellos de material nuevo. Esto es comprensible, hasta cierto punto. Las canciones siguen siendo estupendas. Catherine Lagaʻaia, quien interpreta a Moana, canta de maravilla. El océano, en esplendor digital, es aún más azul.

Pero toda inventiva se ha ido mar adentro. Una de las grandes virtudes de la animación es que puede hacer cualquier cosa con un chasquido de dedos. Se percibe la imaginación en acción. Las grandezas de la “Moana” original residían tanto en sus ricas conexiones polinesias como en su diversión caricaturesca: la transformación bobalicona del semidiós Maui (Johnson), los movimientos que invitan a marcar el ritmo del cangrejo gigante Tamatoa (Jemaine Clement), la manera en que el océano devuelve a Moana a bordo del barco.

Convertir esas cosas en realidades físicas no es solo una actualización de formato; les roba su alma animada. El resultado se percibe más como una representación teatral que como una creación artística genuina. Apostaría a que no hay nadie que haya visto a los pequeños piratas coco en la primera “Moana” y se haya dicho: “Necesito unos Kakamora con un aspecto más realista”.

El mayor beneficio de la actualización a acción real llega con la recreación de Motunui, la isla natal de Moana. Si la “Moana” original se elaboró como un homenaje a la cultura polinesia, la presencia de personas reales vuelve eso más tangible. John Tui, un actor neozelandés de ascendencia tongana, está especialmente bien como el padre de Moana, el jefe.

Pero, la mayoría de las veces, el salto de la animación a la acción real implica una pérdida. Esto es particularmente cierto con personajes destinados a ser caricaturas, como el gallo Heihei. Y ocurre de manera dolorosa con Tamatoa, cuya canción “So Shiny” antes era un punto culminante indiscutible, pero ahora es quizá la escena montada con mayor torpeza de la película.

Nada de esto es culpa de Lagaʻaia, cuya interpretación vivaz es la principal fuente de impulso del filme. Maui, fanfarrón, astutamente cómico, inevitablemente heroico, está entre los papeles que mejor le calzan a Johnson. Por eso sorprende cuánto le cuesta aquí a su actuación igualar el brío del Maui animado. Puede ser que Johnson, quien últimamente se ha inclinado cada vez más por papeles dramáticos, ya haya dejado atrás a un personaje que, para empezar, era una fantasía, y que una peluca no baste para ocultar la discrepancia.

Con “La Odisea” de Christopher Nolan a punto de zarpar hacia los cines, es un momento inusualmente bueno para los mitos marineros sobre dioses y regresos al hogar. Nadie sabe hasta dónde llegará esta franquicia, y una tercera película animada está en desarrollo. Pero Moana necesita cada vez con más desesperación algunas aguas nuevas que explorar.

“Moana”, un estreno de Walt Disney Co. en cines, tiene una clasificación PG (que sugiere cierta orientación de los padres) de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPAA, según sus siglas en inglés) por acción/peligro, algunas imágenes aterradoras, humor grosero y breves elementos temáticos. Duración: 115 minutos. Una estrella y media de cuatro.