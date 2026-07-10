Comapa y Municipio atienden a familias de zonas altas con 200 tinacos

Nuevo Laredo, Tam.- Como parte de las acciones para fortalecer el abastecimiento de agua en sectores ubicados en zonas altas de la ciudad, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Nuevo Laredo, en coordinación con el Gobierno Municipal que encabeza la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal, inició la entrega e instalación de tinacos en hogares que presentan dificultades por baja presión.

El programa contempla la distribución de 200 tinacos con capacidad de 450 litros, destinados a familias que habitan en sectores donde, por las características geográficas de la zona y el incremento en el consumo durante la temporada de calor, el servicio puede presentar menor presión en determinados horarios.

Desde la semana pasada, vecinos de la colonia El Maestro comenzaron a recibir este apoyo, con la instalación y puesta en funcionamiento de 28 tinacos en viviendas ubicadas en las calles Paula Riojas, Habana, Río Colorado y Río Verde.

Estos hogares se encuentran en una zona elevada de la ciudad, donde la presión del agua puede disminuir debido a la altura y al alto consumo que se registra durante los días de mayor temperatura, situación que dificulta que el agua llegue con la misma intensidad que en otros puntos de Nuevo Laredo.

Los tinacos fueron donados por el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, mientras que personal operativo de COMAPA realiza la instalación completa, conectándolos directamente a la toma de agua y dejándolos en funcionamiento para que las familias puedan almacenar el vital líquido cuando el servicio llegue a sus viviendas y disponer de él durante el resto del día para sus actividades cotidianas.

“Sabemos que en esta temporada de calor aumenta el consumo de agua y que hay familias en zonas altas que enfrentan baja presión; por eso estamos actuando de manera directa, llevando tinacos instalados y funcionando para que puedan almacenar agua y contar con ella en sus actividades diarias. Nuestro compromiso es seguir dando soluciones donde más se necesitan”, afirmó la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal.

Las familias beneficiadas fueron seleccionadas mediante un censo previo, con el objetivo de brindar apoyo a los hogares que enfrentan mayores dificultades para el abastecimiento debido a las condiciones de la zona.

Este viernes, COMAPA continuará con la instalación de más tinacos en la colonia El Maestro, donde se proyecta completar un total de 48 equipos instalados en beneficio directo de los usuarios de este sector.

El resto de los tinacos serán destinados a familias de otros puntos de la ciudad que presentan una problemática similar, principalmente en zonas altas o sectores donde se registra baja presión durante la temporada de mayor demanda.

Con estas acciones, COMAPA y el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo refrendan su compromiso de atender de manera directa las necesidades de la ciudadanía, llevando soluciones prácticas a los hogares que más lo requieren y fortaleciendo el acceso al agua para las familias neolaredenses.

La entrega e instalación de tinacos forma parte de una estrategia de atención focalizada para responder a los retos que representa la temporada de calor, mejorar las condiciones de almacenamiento en los hogares y apoyar a las familias que viven en sectores con mayores complicaciones de presión.