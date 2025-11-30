El Dólar
Está garantizada el agua en 2026: CILA

Ramón Meza González explicó que hay mejores condiciones que en 2024

El río Bravo ha tenido una leve alza por las últimas lluvias en la región. [José García/Líder Web]
Iván Zertuche / Líder Web

Nuevo Laredo, Tam.– De acuerdo con datos de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), las recientes precipitaciones en la región fronteriza elevaron temporalmente el nivel del río Bravo, aunque las principales presas continúan con porcentajes bajos de almacenamiento, precisando que la situación de acumulación de agua es limitada, pero garantiza el abasto de agua para 2026.

“En capacidad, la presa La Amistad se encuentra en 24%, la presa Falcón se encuentra en 10%, cifras que reflejan la persistente sequía en la zona. Sin embargo, el río Bravo sí registró cambios a raíz de las lluvias recientes. Los niveles del río Bravo habían estado en 47 centímetros, aumentaron hasta un metro con diez y ahorita ya se está normalizando otra vez a 80 centímetros”, explicó Ramón Meza González, representante de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA).

Respecto a la posibilidad de declarar un semáforo de alerta por escasez en el caudal, señaló que por ahora el panorama es estable para la región fronteriza, enfatizando que en el 2024 la presa La Amistad se encontraba en 18% de su capacidad, y sin embargo esto aseguró todo un año más de abastecimiento para las ciudades fronterizas.

Para concluir, dijo que este comportamiento se repite para el cierre de 2025, pues el nivel actual es ligeramente superior al de años previos, ya que ahorita se encuentra al 24% de su capacidad, que es un nivel que aumentó exactamente el año pasado.

