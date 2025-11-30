Lionel Messi y Thomas Müller se reencuentran en la final de la MLS entre Inter Miami y Vancouver

La final de la MLS llega como parte de una gran semana para el fútbol en América del Norte

Lionel Messi, astro argentino del Inter Miami, sostiene el trofeo de campeones de la Conferencia Este, tras derrotar al New York City FC, el sábado 29 de noviembre de 2025, en Fort Lauderdale, Florida (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Lionel Messi, astro argentino del Inter Miami, sostiene el trofeo de campeones de la Conferencia Este, tras derrotar al New York City FC, el sábado 29 de noviembre de 2025, en Fort Lauderdale, Florida (AP Foto/Rebecca Blackwell)

FORT LAUDERDALE, Florida.- Thomas Müller sabe exactamente lo que es enfrentarse a Lionel Messi con un trofeo de por medio.

Y también sabe lo que se necesita para ganar en esos momentos.

La gran final de la MLS 2025 — Messi e Inter Miami contra Müller y los Vancouver Whitecaps — va a generar algunas comparaciones por la presencia de dos actores de la definición de la Copa del Mundo 2014 y los cuartos de final del Mundial 2010 entre Argentina y Alemania.

Alemania, con Müller, salió victorias en ambas citas. Messi jugó en esos partidos para Argentina, al igual que el entrenador de Inter Miami, Javier Mascherano. Todos se encontrarán nuevamente el sábado en Fort Lauderdale, con Müller seguramente sabiendo que enfrentarse a Messi no significa automáticamente una derrota.

“No se trata de Messi contra Thomas Müller”, dijo a los periodistas después de la victoria de Vancouver por 3-1 sobre San Diego en la final de la Conferencia Oeste el sábado por la noche. “Es Miami contra los Whitecaps”.

Luego agregó: “Quizás ellos dependan un poco más de él que nosotros de mí, porque somos un grupo tan bueno”.

Lo que Messi piensa del enfrentamiento — se ha enfrentado a Müller 10 veces en varias competiciones, y su equipo solo ha ganado tres de esas — es un poco un misterio y probablemente se mantenga así. Messi rara vez comparece ante los medios de prensa.

Sin embargo, se sabe esto: Messi llegó a Inter Miami a mediados de 2023 con el objetivo de ganar una MLS Cup, algo que parecía inverosímil en ese momento considerando que cuando se unió al club estaba en el fondo de la liga. Una victoria el sábado cumpliría su misión y coronaría una temporada en la que Messi también ganó la Bota de Oro de la MLS como máximo goleador — además, muy probablemente, un segundo premio consecutivo como el MVP de la liga.

“Aunque es el mejor de la historia… es injusto creer que va a ganar todos los partidos”, dijo Mascherano después de la victoria de Inter Miami por 5-1 sobre New York City FC en la final de la Conferencia Este el sábado por la noche. “Todos han elevado su nivel”.

La final de la MLS llega como parte de una gran semana para el fútbol en América del Norte.

El sorteo del Mundial masculino del próximo año en Estados Unidos, Canadá y México será el viernes en Washington junto con la entrega inicial del premio de la paz de esa organización que muchos esperan que el grupo otorgue al presidente Donald Trump. (“El 5 de diciembre, verán”, dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, hace unas semanas cuando se le preguntó si Trump ganaría el premio).

La MLS, si se mantiene la forma del pasado, parece probable que anuncie al ganador del premio MVP esta semana.

No es como si Messi o Müller necesitaran una victoria el sábado para completar algún tipo de validación. Sus pergaminos y legados se aseguraron hace mucho tiempo: ambos son campeones mundiales, ambos se consagraron en la Liga de Campeones y ambos han coleccionado un sinfín de títulos domésticos.

Pero al igual que Messi, Müller llegó a la MLS — se unió a Vancouver hace cuatro meses — buscando un título en esa liga para agregar a la lista. La oportunidad ha llegado.

“Disfruto viéndolo”, dijo Müller en una entrevista en el campo para Apple TV después de la victoria de Vancouver el sábado. “Tengo la sensación de que Miami es un equipo muy fuerte. Los vimos vencer a Nueva York de una manera realmente fuerte. Es una gran final. Deseaba esta final. Y aquí estamos. Creo que es genial para todos”.