Verstappen gana en Qatar y obliga a definir título en Abu Dabi

El neerlandés triunfó y recortó la ventaja de Lando Norris, quien terminó cuarto. Piastri fue segundo y el campeonato llega a la última carrera con mínima diferencia

Max Verstappen cruza la meta con su Red Bull para ganar el Gran Premio de Qatar, el domingo 30 de noviembre de 2025 en Lusail. (AP Foto/Fatima Shbair)

LUSAIL, Qatar.- Max Verstappen se llevó el domingo la victoria en el Gran Premio de Qatar para llevar una tensa lucha por el título de la Fórmula 1 a la última carrera de la temporada en Abu Dabi el próximo fin de semana.

Lando Norris, el líder del campeonato, hubiera asegurado su primer título de la F1 con una victoria, pero terminó en el cuarto lugar, mientras que Oscar Piastri, su compañero de equipo en McLaren y rival por el título, se ubicó segundo.

Los tres contendientes al título han ganado siete carreras esta temporada. Verstappen busca su quinto título consecutivo de F1, mientras que Piastri y Norris persiguen el primero.

“Ha sido una carrera muy encantadora”, expresó Verstappen por la radio del equipo tras su 70ª victoria en su carrera. “Gran trabajo por parte de todos”.

Norris aún puede convertirse en el primer piloto británico en ganar el campeonato desde que Lewis Hamilton aseguró el último de sus siete títulos en 2020.

Pero de llegar a Qatar con una ventaja de 24 puntos sobre ambos rivales, Norris ahora está 12 puntos por delante de Verstappen y 16 por encima de Piastri, quien cayó al tercer lugar en la clasificación general.

“Sin palabras”, expresó un Piastri con tono desalentado. “No tengo palabras.”