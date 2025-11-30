Gol de Isak impulsa victoria balsámica de Liverpool ante West Ham

El sueco abrió el marcador ante West Ham en ausencia de Salah y Liverpool cortó su mala racha con un 2-0 que también celebraron Gakpo y Slot

Alexander Isak celebra con sus compañeros tras anotar un gol para Liverpool en la victoria 2-0 ante West Ham en la Liga Premier, el domingo 30 de noviembre de 2025, en Londres. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth)

LONDRES.- Alexander Isak anotó su primer gol en la Liga Premier para Liverpool, uno que encaminó una victoria imperiosa para el vigente campeón al visitar a West Ham el domingo.

En el día en el que Mohamed Salah fue relegado al banquillo, Isak abrió el marcador en el Estadio de Londres y el Arne Slot se impuso por 2-0. Cody Gakpo marcó el segundo tanto de un Liverpool, que venía de perder seis de sus últimos siete encuentros de liga.

Isak, protagonista de un fichaje récord en el fútbol británico por el desembolso de 170 millones de dólares a Newcastle en el verano, no había anotado en sus cinco partidos de liga con su nuevo club y apenas tenía un gol en 10 compromisos en total. Pero en ausencia de Salah, el internacional sueco definió de primera a los 60 cuenta para abrir su cuenta en la Premier.

A primera hora, Joshua Zirkzee puso fin a su propia sequía goleadora con su primer tanto en la liga en casi un año para liderar al Manchester United en el triunfo 2-1 en el feudo de Crystal Palace.

Además, Aston Villa 1-0 venció al colista Wolverhampton y Brighton ganó a domicilio 2-0 ante Nottingham Forest.