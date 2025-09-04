¡Es hoy Presidencia Cerquita de Ti en la colonia Constitucional!

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo llevará este jueves 4 de septiembre de 2025 el programa Presidencia Cerquita de Ti a la colonia Constitucional, con el objetivo de acercar trámites, servicios y asesorías gratuitas a las familias de este sector.

La jornada se desarrollará de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde en la Plaza de Pies Mojados, ubicada en Calle Artículo 7 entre Leyes de Reforma y Artículo 4, donde los asistentes podrán acceder a múltiples beneficios sin costo.

Entre los apoyos más destacados se encuentran asesorías jurídicas y psicológicas gratuitas; convenios para regularizar adeudos en COMAPA y en el impuesto Predial; expedición de documentos oficiales y orientación en trámites; así como atención médica, dental, nutricional y psicológica en las brigadas de salud.

Además, por primera vez se contará con un módulo del Colegio de Notarios de Nuevo Laredo, donde los vecinos podrán recibir orientación sobre escrituración, testamentos y otros asuntos notariales de manera totalmente gratuita.

También estarán disponibles módulos del DIF Municipal, corte de cabello, inscripción a programas sociales, registro para talleres culturales y deportivos, así como el trámite de la tarjeta de descuentos Juntos lo Hacemos Posible.

El Gobierno Municipal invita a todas y todos los vecinos de la colonia Constitucional a aprovechar esta jornada que busca brindar soluciones prácticas y mejorar la calidad de vida de las familias neolaredenses.