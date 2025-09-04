Jannik Sinner avanza a semifinales del US Open tras apalear a Musetti

Sinner, máximo favorito del torneo, continuó con lo que ha sido una marcha sin complicaciones en busca de defender su título

NUEVA YORK (AP) — Jannik Sinner regresó a las semifinales del Abierto de Estados Unidos tras arrollar el miércoles a Lorenzo Musetti por 6-1, 6-4, 6-2.

Fue el primer duelo entre italianos en los cuartos de final de un major masculino en la historia. Y resultó sumamente desigual.

El viernes, se enfrentará al 25to preclasificado Felix Auger-Aliassime, quien venció al octavo Alex de Miñaur, 4-6, 7-6 (7), 7-5, 7-6 (4).

Sinner está en su quinta semifinal consecutiva de Grand Slam y con una victoria el viernes alcanzaría las finales de los cuatro majors este año. Ha ganado 26 partidos consecutivos en torneos del Grand Slam sobre canchas duras.

Eso incluye los dos últimos títulos del Abierto de Australia junto con su triunfo en Nueva York hace un año.

“Fue una gran actuación. Muy sólido, especialmente comenzando muy, muy bien”, comentó Sinner.

El miércoles, necesitó sólo dos horas para solventar su duelo. El primer set duró apenas 27 minutos.

Sinner levantó los siete puntos de quiebre a los que se enfrentó. Ha perdido sólo 38 juegos en sus cinco partidos, la segunda menor cantidad de un hombre para llegar a las semifinales del Abierto de Estados Unidos desde 2020.

Ganador de 31 juegos consecutivos con su servicio, Sinner se llevó 42 de 46 puntos con su primer servicio (91%).

Musetti, el décimo preclasificado, intentaba alcanzar su primera semifinal del Abierto de Estados Unidos después de llegar a esas instancias en Roland Garros este año y en Wimbledon en 2024. Pero tuvo un comienzo desastroso contra su compañero de equipo de la Copa Davis, quedando atrás 5-0 y ganando sólo nueve puntos en total frente a los 25 de Sinner en el primer set.

Comenzó a tener más oportunidades contra el servicio de Sinner a medida que avanzaba el partido, pero nunca pudo conseguir un quiebre que tal vez podría haber cambiado las cosas.

“Tenemos que dejar la amistad a un lado para el partido y, obviamente, cuando nos damos la mano, todo está bien”, aseveró Sinner.