Yandy Díaz logra récord personal con 5 hits y Rays barren serie ante Marineros

Los Rays (70-69) igualaron su mejor registro de la temporada al ganar su sexto juego consecutivo

El cubano Yandy Díaz, de los Rays de Tampa Bay, conecta un sencillo ante los Marineros de Seattle, el miércoles 3 de septiembre de 2025 (AP Foto/Chris O'Meara)

TAMPA, Florida.- El cubano Yandy Díaz aportó cinco hits, la mayor cantidad de su carrera, para guiar el miércoles a los Rays de Tampa Bay hacia una victoria de 9-4 sobre los Marineros de Seattle, con lo que completaron una barrida de tres juegos en la serie.

Los Rays (70-69) igualaron su mejor registro de la temporada al ganar su sexto juego consecutivo. Tampa Bay añadió la barrida sobre Seattle a sus tres victorias sobre los Nacionales de Washington para arrasar series al hilo por primera ocasión desde que comenzó la temporada de 2023 con cuatro seguidas.

Con la victoria, Tampa Bay se colocó a 2½ juegos del último puesto que otorga pasaje de comodín de la Liga Americana.

Díaz consiguió cuatro sencillos y un doble para el undécimo juego de cinco hits en la historia de la franquicia. Los Rays lograron su mejor marca de la campaña con 19 hits y seis peloteros tuvieron más de un imparable en el encuentro.

Adrian Houser (8-4) permitió cuatro carreras en siete entradas y terminó con ocho ponches y una base por bolas.

Seattle (73-67) ha perdido cinco de seis y 14 de 20.

El derecho George Kirby (8-7), duró solo dos innings, la apertura más corta de su carrera. Permitió su peor cifra de la temporada con ocho carreras, incluidas siete limpias, en diez hits, con un ponche y un bateador golpeado.

Cinco de los primeros seis bateadores de los Rays se embasaron n la primera entrada, produciendo cuatro carreras.

Tampa Bay envió a nueve bateadores al plato en la segunda y anotó cuatro carreras más con cinco hits y un pasbol para sacar a Kirby del juego.

Cal Raleigh impulsó su carrera número 109 con un sencillo, y el dominicano Julio Rodríguez conectó su 28vo jonrón, un batazo de tres carreras en la sexta entrada, por Seattle.

Por los Marineros, el cubano-mexicano Randy Arozarena de 4-0. Los dominicanos Rodríguez de 4-1 con una anotada y tres producidas, Jorge Polanco de 3-1. El venezolano Eugenio Suárez de 4-0.

Por los Rays, el cubano Díaz de 5-5 con una anotada. El dominicano Junior Caminero de 5-2 con dos anotadas y dos impulsadas.