Se intensifica huracán Kiko a categoría 4 mientras Lorena amenaza Baja California

Kiko avanza en el Pacífico sin riesgo para tierra firme, mientras Lorena provoca suspensión escolar y alertas de tormenta en México

MIAMI.- El huracán Kiko se intensificó el miércoles hasta convertirse en un ciclón de categoría 4 en el océano Pacífico, mientras que el huracán Lorena se enfila hacia la costa de Baja California, en México.

Kiko ascendió a categoría 4 en la escala Saffir-Simpson con vientos máximos sostenidos de 233 km/h (145 mph), según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC por sus siglas en inglés). Se ubica a unos 2.510 kilómetros (1.560 millas) al este de Hilo, Hawai, y avanza con dirección oeste a 15 km/h (9 mph).

Los meteorólogos dijeron que Kiko podría fortalecerse aún más en el próximo día o dos, pero que su intensidad probablemente fluctuaría después de eso.

No había alertas asociadas a Kiko y no se prevé que afecte a tierra firme.

Mientras tanto, Lorena era un huracán de categoría 1 con vientos máximos sostenidos de 137 km/h (85 mph), aunque se espera que se debilite y se degrade a tormenta tropical el jueves, según el NHC. Los meteorólogos instaron a las personas en la península de Baja California y en el noroeste de México a estar atentos al avance del meteoro.

Como parte de las medidas preventivas, las autoridades de los estados de Sonora y Baja California Sur anunciaron el miércoles la suspensión de actividades escolares en lo que resta de la semana en varios municipios. Asimismo, se cancelaron las consultas externas en los centros de salud de la ciudad costera de Los Cabos.

Lorena se encontraba a unos 338 kilómetros (210 millas) al oeste de Cabo San Lucas, México, y avanzaba en dirección noroeste a 19 km/h (12 mph).

El pronóstico decía que las lluvias podrían alcanzar hasta 38 centímetros (15 pulgadas) en algunas zonas, y que eran posibles inundaciones repentinas y deslaves. Las marejadas generadas por Lorena podrían causar corrientes de resaca en áreas costeras.

Había alertas de tormenta tropical en efecto para gran parte de Baja California y partes del noroeste de México. Según la trayectoria prevista, el ojo de Lorena podría moverse sobre tierra el viernes.