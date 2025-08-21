El Dólar
Compra:
$18.00
Venta:
$19.00
EN VIVO

¡Es hoy el programa Presidencia cerquita de Ti!

Llevarán consultas médicas gratuitas al Campanario

Agencias

Este jueves 21 de agosto, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo llevará a cabo una nueva edición del programa Presidencia Cerquita de Ti, acercando de manera directa y gratuita múltiples servicios gubernamentales a los vecinos de la Colonia El Campanario.

 

La jornada se realizará de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, a espaldas de la Clínica UNE, ubicada en Calle Río Grijalva, entre Río Churubusco y Río del Carmen, donde las familias podrán acceder sin costo alguno a consultas médicas generales, dentales, nutricionales, psicológicas y ginecológicas, a través de las Brigadas de Salud que estarán disponibles para toda la comunidad.

 

Además, se contará con:

Audiencia ciudadana con dependencias municipales

Trámites diversos como pagos, reportes, denuncias, asesoría legal y revisión de convenios

Corte de cabello gratuito

Registro y entrega de apoyo alimentario

 

Servicios del DIF, como trámites de credenciales para personas con discapacidad, área jurídica y trabajo social.

 

También se brindará información sobre talleres culturales, actividades deportivas y programas sociales.

 

Con este esfuerzo, el Gobierno de Nuevo Laredo reafirma su compromiso de estar cerca de las familias, facilitando el acceso a servicios de salud, atención ciudadana y bienestar comunitario.

Ofensiva contundente pone a Sultanes 1-0 en la serie sobre los Dos Laredos
Fiscales piden rechazar rápidamente la solicitud de absolución o nuevo juicio de Sean “Diddy” Combs

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.