¡Es hoy el programa Presidencia cerquita de Ti!

Este jueves 21 de agosto, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo llevará a cabo una nueva edición del programa Presidencia Cerquita de Ti, acercando de manera directa y gratuita múltiples servicios gubernamentales a los vecinos de la Colonia El Campanario.

La jornada se realizará de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, a espaldas de la Clínica UNE, ubicada en Calle Río Grijalva, entre Río Churubusco y Río del Carmen, donde las familias podrán acceder sin costo alguno a consultas médicas generales, dentales, nutricionales, psicológicas y ginecológicas, a través de las Brigadas de Salud que estarán disponibles para toda la comunidad.

Además, se contará con:

Audiencia ciudadana con dependencias municipales

Trámites diversos como pagos, reportes, denuncias, asesoría legal y revisión de convenios

Corte de cabello gratuito

Registro y entrega de apoyo alimentario

Servicios del DIF, como trámites de credenciales para personas con discapacidad, área jurídica y trabajo social.

También se brindará información sobre talleres culturales, actividades deportivas y programas sociales.

Con este esfuerzo, el Gobierno de Nuevo Laredo reafirma su compromiso de estar cerca de las familias, facilitando el acceso a servicios de salud, atención ciudadana y bienestar comunitario.