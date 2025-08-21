Ofensiva contundente pone a Sultanes 1-0 en la serie sobre los Dos Laredos

16 imparables para la visita se tradujeron en pizarra 11-2 en el comienzo de la Serie de Zona en el Uni-Trade Stadium

Laredo, Tx. – Dos rallies entre la tercera y cuarta entradas le dieron gran ventaja y diferencia tempranera a Sultanes de Monterrey, que este miércoles en el comienzo de la segunda ronda de playoffs derrotó 11 carreras por 2 a Tecos de los Dos Laredos, que no pudo aprovechar sus chances ante el pitcheo visitante.

La serpentina abridora de Nolan Kingham (2-1) fue la vencedora con 5.0 innings, de cinco hits, una carrera limpia, cinco pasaportes y un abanicado. La caída fue para Nathan Antone (1-1) al aceptar cinco anotaciones limpias en 2.2 entradas de labor, de nueve imparables y cuatro rivales pasados por los strikes.

El patrullero Donovan Casey remolcó tres carreras en la jornada, al irse de 4-2. Víctor Mendoza tuvo noche de 3-3, con tercia de anotadas y una impulsada.

Desde el primer inning Sultanes (1-0) atacó la serpentina abridora de los de casa. Gustavo Núñez inició con doblete por el bosque derecho, impulsado posteriormente con hit al jardín central de parte de Joshua Lester.

Tras irse con tres ponchados en el segundo rollo, la visita ampliaba la distancia 5 por 0 en la tercera tanda. Víctor Mendoza con sencillo al derecho producía a Esteban Quiroz; tras un out, Ramiro Peña hacía lo propio con Joshua Lester tras doblete al derecho; y cerraba el ataque Donovan Casey con sencillo al sector de la derecha para llevar dos más a la registradora al movilizar tanto a Mendoza como a Peña.

Tecos (0-1) apareció en el pizarrón en ese tercer inning con infield hit productor de Matthew McDermott por le segunda almohadilla, materializando el 5-1 en los spikes de Francisco Córdoba.

La pizarra para la visita se amplió 8-1 en la siguiente entrada aceptando el daño el primer relevista Andrew Strotman. Tras iniciar esa cuarta tanda con pasaporte a Esteban Quiroz, golpe a Joshua Lester y base por bolas a Víctor Mendoza, el siguiente lanzador, Connor Sadzeck, admitió infield hit de Asael Sánchez, rola a su zona de parte de Ramiro Peña y sencillo remolcador de Donovan Casey para así mandar al plato a los tres corredores heredados por Strotman.

El inning de la suerte trajo la segunda y última anotación de los Binacionales ante Ronaldo Alesandro, quien otorgó base por bolas a Harold Ramírez y a Matthew McDermott. Tras un tercio, y con el zurdo Paul Fry en el cerrito, Aledmys Díaz con roletazo por la intermedia modificaba el marcador a 8-2.

La parte final del juego trajo las últimas tres anotaciones para la visita. Frente a Theron Denlinger en el octavo capítulo, Sebastián Elizalde disparó triple productor por el sector derecho, anotando Ramiro Peña; y tras dos outs, Gustavo Núñez impulsaba a Elizalde con hit al central. El 11-2 definitivo apareció en la novena con hit al izquierdo de parte de José González Cardona ante envíos de Anthony Vizcaya, anotando Víctor Mendoza.

El relevo local también mostró a Brandon Brennan (2.0IP, 1H, 2BB, 1K) y al zurdo Skylar Arias (0.1IP). Por los ‘Fantasmas Grises’ también lanzó el zurdo Gerónimo Franzua (1.0IP, 2K), Richard Rodríguez (1.0IP, 1K) y Christopher Ellis (1.0IP, 1H, 2K).

Este jueves 21 de agosto la Serie de Zona continuará en el Parque La Junta a partir de las 20 horas. Daniel Mengden (0-0, 3.27) enfrentará al zurdo visitante Manuel Bañuelos (0-1, 8.00). Este duelo podrá seguirse en ESPN y LMB.tv.

EQUIPO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E MTY 1 0 4 3 0 0 0 2 1 11 16 1 TECOS 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 6 1

PG: Nolan Kingham (2-1, 4.50)

PP: Nathan Antone (1-1, 8.22)

SV: No hubo

HR: No hubo