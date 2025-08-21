Rangers remontan en la novena con doble de Higashioka y vencen a Reales

Texas aprovechó un error de Pasquantino y un batazo clave de tres carreras para imponerse 6-3 en Kansas City, cortando la racha de cinco victorias locales

Kyle Higashioka, de los Rangers de Texas, batea un doble de tres carreras en el encuentro ante los Reales de Kansas City, el miércoles 20 de agosto de 2025 (AP Foto/Charlie Riedel)

KANSAS CITY, Missouri.- Kyle Higashioka conectó un doble de tres carreras en la novena entrada después de un error de Vinnie Pasquantino con dos outs, y los Rangers de Texas se recuperaron para doblegar el miércoles 6-3 a los Reales de Kansas City.

Wyatt Langford recibió una base por bolas de Sam Long (1-3) con dos outs y Corey Seager llegó safe cuando Pasquantino no pudo manejar su rodado lento en primera.

Marcus Semien se embasó con un hit dentro del cuadro antes de que Higashioka conectara un doble por la línea del jardín izquierdo.

Hoby Milner (2-3) consiguió los últimos cuatro outs para llevarse la victoria.

Mike Yastrzemski y Bobby Witt Jr. comenzaron la primera entrada con sencillos ante el debutante Caleb Boushley, y Pasquantino siguió con su 25º jonrón para poner a los Reales arriba por 3-1. Witt contabilizó tres hits por Kansas City, incluyendo su 39º doble, el número más alto en las mayores.

Boushley reemplazó a Jacob deGrom, quien no pudo iniciar después de experimentar fatiga en un brazo tras su última salida. Boushley lanzó dos innings sin permitir carreras después de su primera entrada de 38 lanzamientos.

Langford conectó su 18º jonrón para iniciar el juego contra el novato Noah Cameron. Langford bateó un sencillo y anotó con un hit de Semien con dos outs para reducir la diferencia a 3-2 en la tercera entrada.

Cameron permitió dos carreras con tres hits y tres bases por bolas en cuatro episodios y dos rercios. Kansas City vio cortada su racha de cinco victorias consecutivas.

Por los Rangers, el dominicano Ezequiel Durán de 5-2.

Por los Reales, los venezolanos Maikel García de 3-0, Salvador Pérez de 3-1.