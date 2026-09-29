Brilla Keenum y Bears frenan a Eagles en Chicago

Case Keenum (11), quarterback de los Bears de Chicago, celebra después de lanzar un pase de touchdown a Kalif Raymond mientras el árbitro Shawn Hochuli (83) corre durante la segunda mitad del partido de la NFL en contra de los Eagles de Filadelfia, el lunes 28 de septiembre de 2026. (AP Foto/Nam Y. Huh)

Case Keenum (11), quarterback de los Bears de Chicago, celebra después de lanzar un pase de touchdown a Kalif Raymond mientras el árbitro Shawn Hochuli (83) corre durante la segunda mitad del partido de la NFL en contra de los Eagles de Filadelfia, el lunes 28 de septiembre de 2026. (AP Foto/Nam Y. Huh)

CHICAGO.- Case Keenum lanzó para dos touchdowns en su primera titularidad en casi tres años, y los Bears de Chicago frenaron a Jalen Hurts y a los Eagles de Filadelfia para imponerse 27-7 la noche del lunes.

Al entrar en lugar de Caleb Williams, Keenum completó 24 de 34 pases para 247 yardas. También anotó su primer touchdown por tierra desde 2019 con una zambullida de 1 yarda cuando quedaban 7:19, para culminar una serie de 13 jugadas que consumió más de ocho minutos del reloj.

Fue la primera participación de Keenum desde que fue titular con Houston en una derrota 36-22 ante Cleveland el 24 de diciembre de 2023. Williams quedó fuera por una lesión en el tendón de la corva derecho, y Tyson Bagent respaldó a Keenum después de recibir el alta del protocolo de conmociones cerebrales de la NFL el domingo.

Kalif Raymond tuvo seis recepciones para 90 yardas y un touchdown, mientras Chicago (2-1) se recuperó tras una fea derrota 9-3 ante Minnesota.

Filadelfia (2-1) perdió el balón tres veces y no logró provocar una pérdida del ovoide por tercer partido consecutivo para abrir la temporada. Hurts completó 16 de 25 para 153 yardas con una intercepción, y Saquon Barkley corrió para 82 yardas en 15 acarreos.

Keenum cerró la primera serie ofensiva de Chicago con un pase corto por debajo a Luther Burden para un touchdown de 8 yardas, y conectó con un Raymond completamente desmarcado para una anotación de 41 yardas en la segunda mitad.

Con desventaja 7-0, Hurts condujo a Filadelfia hasta lo profundo del territorio de Chicago en el segundo cuarto antes de recibir un golpe tardío del linebacker D’Marco Jackson junto a la banda. Sacaron a Hurts del campo para revisarlo por una posible conmoción cerebral, y el suplente Andy Dalton fue interceptado por el novato Dillon Thieneman en la parte trasera de la zona de anotación cuando quedaban 6:14.

Hurts anotó con un sneak del quarterback cuando expiraba el tiempo en la primera mitad, pero Chicago (2-1) controló los dos últimos periodos.

El linebacker T.J. Edwards interceptó a Hurts hacia el final del tercer cuarto. Edwards dejó caer una posible intercepción en tercera oportunidad en la primera serie ofensiva de Philadelphia en la segunda mitad.