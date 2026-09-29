Abren Tolle y Schlittler serie de comodines entre históricos rivales

Payton Tolle de los Medias Rojas de Boston lanza contra los Guardianes de Cleveland, el martes 22 de septiembre de 2026, en Boston. (AP Foto/Charles Krupa)

Payton Tolle de los Medias Rojas de Boston lanza contra los Guardianes de Cleveland, el martes 22 de septiembre de 2026, en Boston. (AP Foto/Charles Krupa)

NUEVA YORK.- Payton Tolle no lleva el corazón en la manga. Muestra su emoción en el pecho.

Elegido para dar una presentación sobre la historia de Estados Unidos a sus compañeros de los Medias Rojas de Boston durante los entrenamientos de primavera, Tolle les mostró un video del campeón de comer hot dogs Joey Chestnut, y el lanzador novato remató su charla arrancándose la camiseta para revelar “U-S-A” rasurado en el vello de su pecho.

Lleva ese enfoque desenfadado al montículo, donde se enfrentará al as de los Yankees de Nueva York Cam Schlittler en el primer juego de la serie de comodines de la Liga Americana la noche del martes.

“He intentado estar súper concentrado. Simplemente no me funciona. Termino poniéndome demasiada presión”, dijo Tolle el lunes. “Simplemente he encontrado que la manera en que mejor funciono es tratar de estar cómodo y tratar de sonreír lo más que pueda allá afuera” .

Para la serie al mejor de tres, Boston también tendrá el derecho Sonny Gray y al zurdo venezolano Ranger Suárez.

Nueva York planea abrir con el zurdo Max Fried en el segundo juego y con el derecho Gerrit Cole si la serie se extiende al máximo .

Tolle tuvo marca de 9-6 con efectividad de 3.03 en 26 aperturas esta temporada , ponchando a 171 en 148 2/3 entradas. El zurdo de 23 años consiguió un out en los playoffs del año pasado contra los Yankees y los limitó a un promedio de bateo de .093 con una efectividad de 0.69 en dos salidas este año. Permitió cuatro hits mientras ponchaba a 18 y otorgaba tres bases por bolas en 13 entradas.

“Sé que es un novato, pero en cuanto a la manera en que aborda el béisbol y los grandes momentos, esa parte no le va a molestar”, dijo el mánager de los Medias Rojas Chad Tracy. “Tiene una personalidad bastante especial, ha pasado por mucho y no se toma demasiado en serio cosas que no necesitan tomarse tan en serio”.

Schlittler, de 25 años, tuvo marca de 14-6 con la mejor efectividad de la Liga Americana, 1.95, y 239 ponches este año, su primera temporada completa. Enfrentó a los Medias Rojas cuatro veces, limitándolos a un promedio de bateo de .174 con una efectividad de 0.74, con 27 ponches y nueve bases por bolas en 24 1/3 entradas.

Schlittler ponchó a 12 en ocho entradas en la victoria de los Yankees 4-0 contra los Medias Rojas en el tercer juego de la serie de comodines del año pasado. Permitió cinco hits, todos sencillos, y no dio bases por bolas. El derecho realizó 11 lanzamientos de 100 mph o más, incluidos seis en la primera entrada.

Nacido en Massachusetts, Schlittler dijo que recibió abuso en línea antes de sus salidas contra Boston. Lo ha usado como motivación.

“No diría que siempre estoy en mi teléfono buscando esas cosas. Al mismo tiempo, tampoco vivo debajo de una roca”, dijo. “He encontrado maneras de usar eso a mi favor. Creo que soy bueno para guardar recibos. Al final del día, estoy concentrado en ir allá mañana y hacer mi trabajo”.

Tolle y Schlittler lanzan cada uno tres tipos de rectas: de cuatro costuras, cutters y sinkers de dos costuras. De los 3.044 lanzamientos de Schlittler esta temporada, 2.715 (89,2%) fueron rectas de cuatro costuras y cutters. Tolle estuvo en 87,7% con 2.005 de 2.286.

“Tolle, ha estado increíble”, dijo Schlittler. “Año de novato, ha sido increíble de ver. Es divertido ver a alguien más usar las tres variaciones de la recta. Creo que cuando miras un duelo del primer juego entre Boston y Nueva York, creo que eso es lo que los aficionados quieren ver”.