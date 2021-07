Érika Zaba confirma distanciamiento de OV7

CIUDAD DE MÉXICO.- Mucho se ha especulado sobre los problemas que enfrentan Ari Borovoy, Mariana Ochoa, Érika Zaba, Óscar Schwebel, M’balia, Kalimba y Lidia Ávila, integrantes del grupo OV7, por lo que Zaba decidió romper el silencio y confirmó que sí están distanciados.

“Para nadie es un secreto que hemos estado teniendo temas complicados últimamente, les confieso que me cuesta trabajo poder ser clara y contarles un poquito lo que está pasando con la claridad que se merecen y sin quebrarme”, contó la cantante en un video que publicó en sus redes sociales.

Aunque la integrante del grupo pop de los 90 no aclaró cuáles son las diferencias que los tienen distanciados, confesó estar afectada por la situación.

“Estoy triste porque no me gusta tener estas diferencias con los que siempre he considerado mis hermanos, sí tenemos problemas, las parejas, la familia, los amigos, en 30 años de relación, claro que tenemos problemas, y esto no quiere decir que no lo discutamos y no se arregle, pero en privado”, aclaró.

La artista no quiso entrar en detalles de las discusiones entre sus compañeros, sin embargo, dio a entender que han tenido diferencias por la organización de la gira que tenían planeada.

Horas antes de las declaraciones “La Güera”, como la apodan sus compañeros, compartió junto a su esposo un video donde reaccionó a las imágenes de su boda, con motivo de su cuarto aniversario y donde recordó con melancolía el momento en que sus amigos e integrantes de OV7 le colocaron el lazo en la ceremonia religiosa.

“Ahí los siete, juntos, poniéndome el lazo. Cómo disfruto esta imagen del lazo, no podía dejarlos a ellos fuera de estos momentos”, exclamó.

“Me da un poco de melancolía por el momento que estamos viviendo los siete, pero sin duda ellos han sido parte de mi vida y los amo y me da mucho sentimiento que hoy estemos distanciados. Siempre hemos estado unidos, felices”, confirmó.

Hasta el momento el resto de los integrantes de la banda no se han pronunciado al respecto.