Reaparece Paolita Suárez tras aparatoso accidente vial en León

Horas después del choque, Paolita Suárez publicó un mensaje en Instagram para tranquilizar a sus seguidores y aseguró que se encontraba estable. [Agencias]

Horas después del choque, Paolita Suárez publicó un mensaje en Instagram para tranquilizar a sus seguidores y aseguró que se encontraba estable. [Agencias]

Ciudad de México.- La influencer Paola Suárez, conocida como “Paolita Suárez” e integrante del grupo “Las Perdidas”, reapareció en redes sociales luego del aparatoso accidente automovilístico que sufrió en León, Guanajuato, donde resultó lesionada tras impactar su camioneta contra un camión repartidor.

El percance ocurrió la noche del 19 de mayo sobre el bulevar Cañaveral, a la altura de la colonia Viñedos, en la zona de Los Héroes de León. De acuerdo con reportes, la influencer conducía una camioneta pick-up roja que chocó contra la parte trasera de un camión refresquero, dejando severos daños en la parte frontal del vehículo.

Tras el accidente, cuerpos de emergencia y elementos de Policía Vial acudieron al sitio para brindarle atención médica y posteriormente trasladarla a un hospital.

Horas después del choque, Paolita Suárez publicó un mensaje en Instagram para tranquilizar a sus seguidores y aseguró que se encontraba estable.

“Hola, comadres, sólo para avisarles que estoy bien. Voy saliendo del hospital en la noche”, expresó la influencer, además de agradecer las muestras de apoyo y anunciar que realizará una transmisión en vivo para explicar lo ocurrido.

Sin embargo, la madre de la creadora de contenido reveló en una transmisión en vivo que Paolita sufrió lesiones delicadas en el rostro, incluyendo posibles daños en un ojo y una aparente fractura de tabique nasal. “Paolita está delicada”, señaló entre lágrimas.

El accidente generó gran atención en redes sociales luego de que la influencer Wendy Guevara interrumpiera una transmisión en vivo tras recibir noticias sobre el percance.

En paralelo, comenzaron a circular distintas versiones sobre las causas del choque. Algunos reportes señalaron que Paolita habría salido de una marisquería antes del accidente y presuntamente conducía bajo los efectos del alcohol; sin embargo, hasta el momento ninguna autoridad ha confirmado oficialmente esa información