Aston Villa pone fin a sequía de 30 años sin trofeos al conquistar la Liga Europa

Príncipe William celebró en Estambul el primer gran título continental del club en décadas

Jugadores del Aston Villa celebran el título de la Liga Europa al vencer en la final ante Freiburg el miércoles 20 de mayo del 2026. (AP Foto)

Jugadores del Aston Villa celebran el título de la Liga Europa al vencer en la final ante Freiburg el miércoles 20 de mayo del 2026. (AP Foto)

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante el futuro rey de Inglaterra, Unai Emery reafirmó su estatus como el rey de la Liga Europa.

El Aston Villa venció el miércoles 3-0 al Freiburg en Estambul para asegurar que Emery ampliara su récord con su quinto título en la competición europea.

Quien celebró efusivamente dentro del Estadio Tupras fue el príncipe William, aficionado del Villa de toda la vida, que viajó para ver a su amado equipo poner fin a una espera de 30 años por un trofeo importante.

¿Alguna vez estuvo en duda el resultado con el máximo especialista de la Liga Europa, Emery, en el banquillo?

El técnico español ha disfrutado de un éxito notable en la segunda division europea, ganó la competencia tres años seguidos con el Sevilla entre 2014 y 2016, y luego de nuevo con el Villarreal en 2021.

Ahora ha guiado a un tercer equipo que tiene “Villa” en su nombre al título.

Dos brillantes goles en la primera mitad de Youri Tielemans y el argentino Emiliano Buendia pusieron al Villa con ventaja de 2-0 al descanso. Morgan Rogers añadió el tercero en la segunda mitad .

Fue el primer gran trofeo del Villa desde que ganó la Copa de la Liga inglesa en 1996 y su primer título continental desde que levantó la Copa de Europa y luego la Supercopa en 1982 .

El equipo alemán Freiburg , que hace 10 años jugaba en la segunda división, fue superado ampliamente en su primera final europea.