Consolida Tamaulipas su potencia deportiva con 112 medallas en la Olimpiada Nacional 2026

Registra actuaciones históricas en judo, atletismo y tiro con arco; hay varios neolaredenses entre los ganadores

El INDE Tamaulipas refrenda su compromiso de seguir impulsando a cada atleta rumbo a la excelencia deportiva, con el respaldo del gobierno humanista de Américo Villarreal Anaya. [Agencias]

El INDE Tamaulipas refrenda su compromiso de seguir impulsando a cada atleta rumbo a la excelencia deportiva, con el respaldo del gobierno humanista de Américo Villarreal Anaya. [Agencias]

Ciudad Victoria, Tam.- La delegación de Tamaulipas mantiene paso firme en la Olimpiada Nacional 2026 al acumular hasta el momento 112 medallas, 34 de oro, 29 de plata y 49 de bronce, resultado que la coloca en la posición 13 del medallero general.

El director general del Instituto del Deporte de Tamaulipas, MBA Manuel Virués Lozano, reconoció el esfuerzo de atletas, entrenadores y familias, y agradeció el respaldo total del Gobierno de Tamaulipas que encabeza el Dr. Américo Villarreal Anaya. “El gobernador siempre está viendo por los deportistas, dándoles las herramientas para competir al más alto nivel. Hoy esos resultados se reflejan en cada podio”, señaló.

Virués Lozano también destacó el trabajo coordinado con la Secretaría de Bienestar Social y su titular, Silvia Casas González, por el apoyo permanente al deporte como eje de transformación social en el estado.

ACTUACIONES HISTÓRICAS

Entre los resultados más sobresalientes se encuentra el del victorense Yeray Elizandro Becerra García, quien conquistó el oro en los 800 metros planos Sub 18 varonil con tiempo de 1:51:24, marca que le otorgó además el récord nacional de la prueba.

La disciplina de judo cerró su participación con una actuación histórica al proclamarse campeona nacional por equipos, tras cosechar 15 medallas, nueve de oro, dos de plata y cuatro de bronce.

En tiro con arco, Tamaulipas firmó otra actuación memorable con 23 medallas totales, consolidando al Estado como potencia nacional en esta disciplina.

MÁS MEDALLAS EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS

La cosecha tamaulipeca continuó en las últimas horas con destacados resultados en atletismo, taekwondo, esgrima y frontenis.

En taekwondo, la victorense Chelsea Pérez Ortiz se colgó el oro en la categoría 12-14 años división -41 kg, bajo la dirección del entrenador Leandro Gamboa Gonzales. También subieron al podio Sofía Zohe Hernández Córdova, de Victoria, con bronce en 10-11 años +54 kg y su entrenador Edson Bautista.

Yamileth Castillo Vázquez, de Reynosa, bronce en 12-14 años +59 kg con la entrenadora Sonia Karina; Sarah González Ochoa, de Nuevo Laredo, bronce en 10-11 años entrenada por Ricardo Alexander Canseco; y Juan Pablo Coo Martínez, de Victoria, bronce en 12-14 años dirigido por Miguel Coo Brambila.

El atletismo aportó tres oros más. Además del récord nacional de Yeray Becerra en los 800m Sub 18 varonil, con su entrenador Osvaldo Valles, destacó Axel Eduardo Ramos Camacho de Nuevo Laredo, quien se coronó en impulso de bala Sub 16 varonil junto a su entrenador Francisco Arrazola Monterrosso.

Las platas llegaron con Raquel Rodríguez Ahumada de Matamoros en salto de altura Sub 18 femenil, entrenada por Héctor Horacio Delgado Lemus, y con Sophia García de Nuevo Laredo en lanzamiento de martillo Sub 16 femenil, guiada por Cutberto Martínez.

Los bronces fueron para José Alfredo Hernández Ventura de Matamoros en salto con garrocha Sub 18 varonil con el entrenador Enrique Muñoz Iracheta; Ramón Alonso Álvarez de Valle Hermoso en heptatlón Sub 16 varonil con David Villegas Zaragoza; y Petra Valencia Luiton de Matamoros en martillo Sub 16 femenil bajo la dirección de Flor Estela Rivera.

En esgrima, el equipo de sable varonil categoría Juvenil se quedó con el bronce. La escuadra integrada por Fernando Maximiliano Altamirano Obregón, Emiliano Contreras Vega, Andrés Alonso Guzmán Caballero y Ethan Kenahi López González, fue dirigida por los entrenadores Luis Adrián Badillo Herrera, Ursula Sarahí González Garate y José Antonio Delgado.

Finalmente, en frontenis parejas Juvenil Femenil, la dupla de Grace Paloma Espinosa Hernández y Camila Jazmaly Navarro Plascencia se colgó el bronce con el entrenador Abel Hernández Tovar.

El INDE Tamaulipas refrenda su compromiso de seguir impulsando a cada atleta rumbo a la excelencia deportiva, con el respaldo del gobierno humanista de Américo Villarreal Anaya.