Posiciona Secretaría de Economía a Tamaulipas ante inversionistas italianos

Ninfa Cantú Deándar destacó que Tamaulipas cuenta con una ubicación geográfica privilegiada, infraestructura estratégica para el comercio exterior, conectividad logística de primer nivel y una sólida base industrial. [Agencias]

Ninfa Cantú Deándar destacó que Tamaulipas cuenta con una ubicación geográfica privilegiada, infraestructura estratégica para el comercio exterior, conectividad logística de primer nivel y una sólida base industrial. [Agencias]

Ciudad Victoria, Tam.- Como parte de la estrategia de promoción económica internacional impulsada por el Gobierno del Estado, la secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, realizó el Seminario de Oportunidades de Inversión en Tamaulipas para Empresas Italianas, en coordinación con la Embajada de México en Italia, con el objetivo de posicionar a Tamaulipas como un destino estratégico para la inversión extranjera.

Durante este encuentro virtual, Ninfa Cantú Deándar destacó que Tamaulipas cuenta con una ubicación geográfica privilegiada, infraestructura estratégica para el comercio exterior, conectividad logística de primer nivel y una sólida base industrial, factores que lo convierten en una plataforma ideal para empresas interesadas en expandir su presencia en América del Norte, en el contexto del nearshoring y la relocalización global de cadenas de suministro.

“Tamaulipas es la plataforma logística de México y un aliado estratégico para la inversión internacional; hoy nuestro estado ofrece condiciones de certidumbre, competitividad y confianza para el desarrollo de nuevos proyectos productivos”, señaló.

Añadió que bajo la visión del gobernador Américo Villarreal Anaya, Tamaulipas impulsa una política económica estratégica y humanista orientada a fortalecer el crecimiento, atraer inversión productiva y generar mayores oportunidades de bienestar para las familias tamaulipecas.

En el seminario participaron el embajador de México en Italia, Genaro Lozano Valencia; representantes del área económico-comercial de la Embajada; directivos de la Cámara de

Comercio de México en Italia y autoridades de la Secretaría de Economía estatal, en un esfuerzo conjunto por proyectar el potencial competitivo de Tamaulipas, fortalecer alianzas estratégicas y abrir nuevas oportunidades de inversión para el estado.