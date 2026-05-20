Ejército asegura arsenal y equipo táctico del CDG; operativo exhibe complicidad de la FGR con el grupo Escorpión

La SSPC investiga complicidad de la FGR con el grupo Escorpión del CDG que les estaría entregando armas y vehículos usados en la emboscada contra los agentes federales que custodiaban el Consulado de Estados Unidos. #Matamoros #Tamaulipas #Seguridad #EjércitoMexicano #FGR #SSPC #ProtecciónFederal #CDG #GrupoEscorpión #Violencia #ConsuladoUSA #México #NotaRoja #Justicia #Frontera #Investigación #OmarGarcíaHarfuch #MaryVirginiaHantsch

Matamoros, Tam. — Elementos del Ejército Mexicano aseguraron una camioneta con armamento y equipo táctico del Cártel del Golfo (CDG) en el ejido Barranquitos, luego de que integrantes del Grupo Escorpión abandonaran la unidad y huyeran al detectar la presencia de las fuerzas militares. El operativo, exhibe la complicidad de la Fiscalía General de la República (FGR) con el grupo Escorpión, de acuerdo con señalamientos surgidos tras la intervención militar.

De acuerdo con los primeros reportes, los militares realizaban recorridos de vigilancia en la zona cuando observaron una camioneta mal estacionada. Al aproximarse, los delincuentes descendieron de la unidad y escaparon entre la maleza, sin que se haya logrado su detención.

Durante la inspección, personal castrense localizó cuatro armas largas y varios chalecos tácticos con siglas del Cártel del Golfo, grupo Escorpión. El vehículo y el armamento quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

Versiones extraoficiales difundidas en círculos de seguridad señalan que las armas y el vehículo fueron abandonados para que los “encontrara” la FGR de esta frontera, en complicidad con el grupo Escorpión del CDG, intentando manipular o desviar las investigaciones. Esto ante la corrupción que impera en la dependencia federal, que recibe fuertes sumas de dinero para proteger a este grupo delictivo.

La Fiscalía General de la República (FGR) señaló de manera preliminar que las armas aseguradas estarían relacionadas con el ataque registrado el pasado 17 de mayo contra elementos del Servicio de Protección Federal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en Matamoros, hecho en el que un agente murió y otro más resultó herido tras una agresión armada ocurrida cerca del Consulado General de Estados Unidos.

Autoridades federales mantienen coordinación con instancias estatales y personal de seguridad del Consulado de Estados Unidos en Matamoros para el intercambio de información relacionada con el caso. La cónsul general estadounidense, Mary Virginia Hantsch, condenó públicamente el ataque, expresó condolencias a la familia del agente fallecido y manifestó preocupación por los hechos de violencia registrados en la región fronteriza.

Las investigaciones continúan por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch, para esclarecer la emboscada en la que un elemento de Protección Federal fue asesinado y otro más resultó herido. Durante la madrugada de este martes, arribaron 40 unidades federales para reforzar las indagatorias y detener a los sicarios del grupo Escorpión del CDG autores del artero asesinato.

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