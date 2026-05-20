Pelicans y Spurs jugarán partidos de temporada regular en París y Manchester

LONDRES (AP) — Los Pelicans de Nueva Orleans y Spurs de San Antonio jugarán el próximo año en París y Manchester como parte del calendario plurianual de partidos de temporada regular de la NBA en Europa.

La liga anunció el miércoles que los equipos se enfrentarán en París el 14 de enero y en Manchester tres días después.

La NBA reveló el año pasado que planeaba disputar al menos seis partidos de temporada regular en Europa a lo largo de tres temporadas.

Los primeros fueron un par de partidos entre los Grizzlies de Memphis y Magic de Orlando en en Berlín y Londres. Los partidos europeos de la campaña 2027-28 se disputarán en Berlín y París.

“Jugar partidos en París y Manchester refleja el fuerte impulso que estamos viendo para el baloncesto y la NBA en Francia, el Reino Unido y en toda Europa”, manifestó en un comunicado George Aivazoglou, director general de la NBA para Europa y Oriente Medio.

“Como el interés por el juego sigue creciendo en todo el continente, esperamos trabajar con los Pelicans, los Spurs y nuestros socios para ofrecer experiencias únicas a los aficionados, a los jugadores aspirantes y a las comunidades locales”.

El partido del próximo año en París será el 16º de la NBA en Francia desde 1991 y el sexto partido de temporada regular de la liga en París. Manchester nunca ha albergado antes un partido de campaña regular, aunque este marcará el 20º partido con participación de un equipo de la NBA en Inglaterra desde 1993.

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