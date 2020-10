Entregan tecnología a estudiantes

El objetivo del SNTE es que los alumnos no dejen de estudiar por la pandemia. [Gabriela González / LÍDER INFORMATIVO]

NUEVO LAREDO, TAM.- El programa “Quédate en casa, pero quédate en clase 2020” que realiza el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en la localidad (SNTE), extendió su beneficio para alumnos universitarios, esto con el propósito de que continúen con sus estudios en el presente ciclo escolar.

La ceremonia de entrega de estos aparatos se efectuó ayer por la mañana, en las instalaciones del sindicato, aquí los estudiantes acompañados por uno de sus padres recibieron un teléfono celular, una tableta electrónica o una televisión.

En el caso de Jorge Domínguez, estudiante universitario que a causa de una difícil situación económica que se presenta en la familia, no contaba con un aparato electrónico para realizar sus trabajos escolares, gracias a la moderna tableta electrónica que el SNTE le entregó, podrá continuar estudiando.

“Yo además de estudiar tengo dos trabajos, solamente que los gastos de mi casa los cubrimos mi mamá y yo y es difícil hacer un gasto para una computadora o tableta. Por una maestra supe de este programa, me anotó y ya me entregaron una tableta que me facilitará seguir trabajando, haciendo mis prácticas y estudiando”, explicó.

Por su parte, la coordinadora de la Sección 01 del SNTE en Nuevo Laredo, profesora Martha Elvia García Monsiváis, señaló que con esta entrega ya se alcanzaron los 100 estudiantes beneficiados con la donación de algún aparato electrónico para continuar estudiando.

“Estamos muy contentos con esta entrega de aparatos electrónicos que tienen como finalidad que los niños no deserten de las escuelas, sabemos que su medio socioeconómico no se lo permite por medio de esta campaña queremos que los niños sigan estudiando, estos equipos son de mucha utilidad para nuestros alumnos”, expresó.

Para finalizar, García Monsiváis hizo una invitación para que más personas, empresarios o clubes de servicio continúen realizando sus donaciones para que más estudiantes tengan la oportunidad de continuar con sus estudios.

Para cualquier donación que se desee realizar se pueden dirigir a las oficina del SNTE ubicadas en Bolívar 2020 en un horario de las 9:00 de la mañana a las 2:00 de la tarde, de lunes a viernes.