Entregan Gobierno, DIF Tamaulipas y Fundación Telmex Telcel bicicletas del programa ‘Ayúdame a llegar’

A través del esquema “peso a peso” se beneficia a niñas y niños de comunidades prioritarias en siete municipios del estado

De esta manera, los Mensajeros de Paz continúan impulsando acciones que fortalecen las oportunidades de la niñez y la juventud tamaulipeca, promoviendo su acceso a la educación y a un mejor futuro. [Agencias]

Ciudad Victoria, Tam.- Con el propósito de garantizar el bienestar, reducir el ausentismo y la deserción escolar de niñas y niños en comunidades de atención prioritaria, el Gobierno de Tamaulipas, a través del Sistema DIF Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, y la Fundación Telmex Telcel, realizaron la entrega de 100 bicicletas a igual número de beneficiarios de siete municipios del estado.

Esta acción forma parte del programa “Ayúdame a llegar”, que opera bajo el esquema “peso a peso”, mediante el cual el Gobierno Estatal y la Fundación Telmex Telcel aportan recursos de manera conjunta para ampliar el alcance del apoyo y asegurar que más niñas y niños puedan trasladarse a sus escuelas de forma segura y oportuna.

Durante el evento, la doctora María de Villarreal invitó a las familias y a la comunidad educativa a seguir sumando esfuerzos por el bienestar de la niñez tamaulipeca.

“Los invito a que todos juntos, sociedad civil, asociaciones y gobierno, podamos trabajar siempre por un mejor Tamaulipas; que todos seamos responsables, así como ustedes, que a partir de hoy deberán cuidar sus bicicletas para llegar a tiempo a sus escuelas. Esa es parte de la sociedad colaborativa que impulsa el gobernador y que todos necesitamos”, expresó la presidenta del DIF Estatal.

En esta ocasión, los beneficios del programa llegaron a niñas y niños de los municipios de Bustamante, Jaumave, Miquihuana, Palmillas, Tula, Güémez e Hidalgo, quienes recibieron las bicicletas que facilitarán sus traslados diarios hacia sus escuelas.

Por su parte, Jorge Alberto Lam Valle, representante de la Fundación Telmex Telcel, agradeció al DIF Tamaulipas por la oportunidad de participar en esta labor conjunta y destacó la importancia del trabajo colaborativo entre la iniciativa privada y el Gobierno del Estado para apoyar a quienes más lo necesitan.

