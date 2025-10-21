Avanza beneficio de la póliza de vivienda

El Gobierno Municipal continuará con el apoyo a las familias neolaredenses y trabaja en la promoción del cumplimiento en el pago del impuesto predial. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo continúa brindando seguridad y respaldo a las familias cumplidas en el pago de su impuesto predial a través de la póliza de vivienda, un beneficio gratuito que protege el patrimonio de los contribuyentes ante siniestros como incendios, explosiones o desastres naturales.

El director de Ingresos, Martín Reynaldo Garza, informó que hasta el momento 10 ciudadanos han reclamado su póliza, de las cuales una ya fue reembolsada, una más está por recibir el pago y ocho se encuentran en proceso de cobro por parte de la aseguradora.

“Actualmente tenemos pólizas en trámite; una ya fue reembolsada la semana pasada, otra está por autorizar esta semana y ocho más están en proceso. De las 20 mil pólizas disponibles al inicio del programa, hoy quedan alrededor de mil 400 para quienes estén al corriente en su pago de predial”, explicó el funcionario.

Garza destacó que el procedimiento para hacer válido el seguro implica una revisión detallada por parte de la empresa aseguradora, que debe verificar las pruebas y documentación necesarias para determinar los daños.

“Es un proceso formal, ya que la compañía aseguradora debe contar con todos los elementos que acrediten el siniestro; la cobertura puede alcanzar hasta 120 mil pesos, dependiendo del tipo de pérdida”, precisó.

El director invitó a los contribuyentes que aún no han solicitado su póliza y vayan al corriente en su pago predial a acudir a cualquiera de los módulos municipales ubicados en los cuatro puntos cardinales de la ciudad, donde pueden tramitarla sin costo.

