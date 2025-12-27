Entrega Tránsito y Vialidad juguetes y despensas a niñas, niños y adultos

NUEVO LAREDO, TAM.- Con un mensaje de solidaridad y cercanía, oficiales operativos, comandantes y personal administrativo de la Dirección de Tránsito y Vialidad de Nuevo Laredo realizaron la entrega de juguetes y despensas a niñas, niños y adultos en distintos puntos del centro y la periferia de la ciudad, llevando momentos de alegría a decenas de familias.

La actividad inició minutos después de las 10:00 de la mañana, cuando desde la estación central partieron las patrullas que conformaron la denominada “Caravana de la Felicidad”, encabezada por el director de Tránsito y Vialidad, Armando de la Torre Toledo, con el propósito de fortalecer el vínculo entre la corporación y la comunidad.

Durante el recorrido, dos personas caracterizadas como Santa Claus acompañaron a los agentes, convivieron con los menores y ayudaron a crear un ambiente festivo en cada uno de los puntos visitados.

Esta iniciativa, que el personal de Tránsito mantiene desde hace dos años durante la temporada decembrina, tiene un carácter social y altruista, enfocada en brindar apoyo y esperanza a familias que habitan en sectores considerados vulnerables.

Al respecto, Armando de la Torre Toledo destacó el sentido humano de la actividad y subrayó que se trata de un esfuerzo voluntario del personal. “No tiene ningún precio ver la sonrisa de un niño; esta es una labor altruista, sin fines de lucro, que nace del corazón de nuestros compañeros y que busca únicamente hacer felices a los niños y apoyar a las familias”, expresó.

La caravana recorrió las colonias Claudett, Los Artistas, Virreyes, Unión del Recuerdo y Arboledas, donde vecinos agradecieron el gesto y reconocieron la labor de los agentes viales.

En cada punto, las familias manifestaron su reconocimiento a los elementos de Tránsito, quienes, más allá de su función cotidiana, mostraron su lado humano al compartir momentos de alegría, convivencia y cercanía con niñas y niños de distintos sectores de Nuevo Laredo.