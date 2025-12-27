Reportan fallecimiento de un hombre, la noche del 25 de diciembre

NUEVO LAREDO, TAM .- Una persona fue reportada sin vida la noche del 25 de diciembre de 2025 en el Hospital General, luego de haber sido trasladada de emergencia por sus familiares tras sufrir convulsiones y perder el conocimiento.

De acuerdo con el informe de las autoridades, el reporte se recibió alrededor de las 20:40 horas, notificando el ingreso al nosocomio de un masculino ya sin signos vitales, identificado como Daniel Eugenio “M”, de 25 años de edad.

Al lugar acudieron agentes de la Policía Investigadora, quienes localizaron el cuerpo del joven sobre una camilla en posición decúbito dorsal, sin que se observaran huellas visibles de violencia.

Durante las diligencias, una familiar informó a las autoridades que el hoy occiso padecía crisis convulsivas desde hace varios años, y que al presentar una convulsión mientras se encontraba en un vehículo, fue trasladado de inmediato al hospital.

Pese a los esfuerzos por auxiliarlo, el joven arribó al área de urgencias sin vida, por lo que se dio aviso a las autoridades ministeriales para dar seguimiento al caso.

Posteriormente, se solicitó el servicio funerario para el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense, donde se realizarán las diligencias correspondientes conforme a la ley.