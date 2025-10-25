Entrega Oxxo a Cáritas de Nuevo Laredo redondeo por 223 mil 242 pesos

Nuevo Laredo, Tam. – Con gran gratitud hacia la comunidad, el Padre Rogelio Lozano Alcorta, director de Cáritas de Nuevo Laredo, expresó su reconocimiento a la cadena comercial Oxxo y a los ciudadanos, por el éxito de la reciente campaña de redondeo realizada durante los meses de julio, agosto y septiembre, donde se logró reunir la cantidad de 223 mil 242.94 pesos.

“Estamos muy contentos y agradecidos con Oxxo, que ha prestado la infraestructura, sus trabajadores que están en caja y están pidiendo el redondeo. Sin duda, el apoyo ciudadano es clave para sostener los programas de asistencia social. Sabemos que esos centavitos son los centavitos que la gente dona y que a través del tiempo, pues suman”, mencionó el Padre Rogelio Lozano.

Pues la misión de Cáritas de Nuevo Laredo es seguir sumando más beneficios para siempre tener una reserva y continuar con los apoyos alimentarios y sociales.

Actualmente, la organización atiende a más de 6 mil personas registradas en su padrón de beneficiarios, y se ha fijado como meta duplicar ese número en los próximos tres años.

Para lograrlo se fortalecerán las alianzas con organismos sociales, empresas y autoridades locales, ya que se busca llegar a los polígonos de pobreza que marca el Coneval.

“Además del redondeo con Oxxo, Cáritas ha participado recientemente en campañas con Soriana. Además, aprovecho para anunciar la nueva iniciativa “Redes de Esperanza”, que busca unir esfuerzos entre instituciones, empresarios y ciudadanos, queremos entretejer una red con todos los organismos, gente de buena voluntad, empresarios y gobierno, para que juntos llevemos la esperanza a quienes más lo necesitan”, agregó