Culmina la Escuela Normal Cuauhtémoc festejos del 73 aniversario

En la ceremonia oficial, estuvieron varios ex alumnos y ex alumnas que hoy son profesionales de la educación

Nuevo Laredo, Tam. – La Escuela Normal Urbana Cuauhtémoc, este viernes 24 de octubre, tuvo a bien llevar a cabo una ceremonia en conmemoración al LXXIII aniversario de la fundación de este plantel, donde estuvieron presentes la directora de esta institución académica, Rosa Amelia Elizondo Cantú así como Ernesto Ferrara Theriot, Secretario de Educación, Cultura y Deporte Municipal, entre otras autoridades educativas.

“Muy contentos y orgullosos de poder concluir estos eventos que marcan esta historia de 73 años, y también concluyendo nuestra ceremonia oficial. En este aniversario tuvimos la visita de varios ex alumnos, que ahora son profesionales de la educación, nos distinguieron con su visita y pues muy contentos”, comentó la directora de la Normal, Rosa Amelia Elizondo Cantú.

Durante la ceremonia, se llevaron a cabo los honores a la Bandera Mexicana así como al escudo de armas de Tamaulipas, para posteriormente dar paso a los mensajes de algunos asistentes.

Siguiendo con el programa, se tuvo también la presentación exitosa del grupo de danza de la Normal Cuauhtémoc, mientras que otro grupo tuvo su número también de baile, todo esto formando parte de una semana completa de actividades, mismas que iniciaron desde la semana pasada con eventos deportivos, oratoria y algunas conferencias para los futuros maestros.