Transforma Carmen Lilia vialidades en la colonia 20 de Noviembre

Nuevo Laredo, Tam.- Con una inversión superior a los 18 millones de pesos, el Gobierno Municipal intervino distintos puntos de la colonia 20 de noviembre para mejorar la infraestructura vial, agilizar los traslados y brindar mayor seguridad a peatones y automovilistas.

En una gira de trabajo, la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal, entregó tres obras de infraestructura vial, con acciones que beneficiarán directamente a miles de habitantes de este sector y a quienes diariamente utilizan esta vialidad para trasladarse.

“Me da mucho gusto poder cumplirle a las familias con obras que durante mucho tiempo habían sido necesarias y que hoy son una realidad; esta intervención en la Calzada de los Héroes no es solamente una repavimentación con concreto hidráulico; detrás de esta obra hay un trabajo integral de infraestructura, con una conexión muy importante que permitirá mejorar la movilidad, agilizar los tiempos de traslado y brindar mayor seguridad a quienes diariamente transitan por esta zona”, señaló la alcaldesa.

Destacó que la intervención no sólo representa una mejora en la infraestructura urbana, sino que significa mejores tiempos de traslado, mayor fluidez vehicular y condiciones más seguras para peatones y automovilistas, fortaleciendo la conectividad entre distintas colonias del poniente.

Como parte de estas acciones se realizó la Adecuación Vial en la Calzada de los Héroes, a la altura de las colonias 20 de Noviembre, Nueva Era y Américo Villarreal Guerra, con una inversión de 9 millones 103 mil 477 pesos, sobre una superficie de 3 mil 745 metros cuadrados, en beneficio de aproximadamente 81 mil 500 personas.

Los trabajos incluyeron colocación de dovelas, bolardos y postes de alumbrado, reposición y reciclado de carpeta asfáltica, recarpeteo, barrera de contención, así como señalamiento vertical y horizontal y nueva infraestructura de alumbrado, fortaleciendo tanto la seguridad vial como la movilidad de la zona.

A estas acciones se suma la repavimentación con carpeta asfáltica de la calle Guatemala, entre Calzada de los Héroes y Quito, con una inversión de 4 millones 129 mil 359 pesos, en una superficie de mil 722 metros cuadrados, beneficiando a 7 mil 350 personas.

De igual manera, se intervino la lateral oriente de la Calzada de los Héroes, entre Guatemala y Simón Bolívar, con una inversión de 4 millones 958 mil 600 pesos, para rehabilitar una superficie de 2 mil 034 metros cuadrados y beneficiar a aproximadamente 88 mil 500 personas.

Estas obras forman parte de una estrategia integral de transformación urbana que el Gobierno Municipal impulsa para atender de manera prioritaria las vialidades que concentran mayor flujo y que son fundamentales para la movilidad cotidiana de las familias.

En este sector también se han desarrollado diversas acciones de infraestructura, entre ellas 15 obras de repavimentación con concreto hidráulico y rehabilitación de espacios deportivos, además de trabajos realizados durante la administración anterior, alcanzando una inversión acumulada de 218 millones 525 mil 805 pesos.

Con estas acciones, el Gobierno de Carmen Lilia Canturosas Villarreal refrenda que la transformación de Nuevo Laredo se construye en las calles, en las colonias y en cada obra que permite que las familias tengan una mejor calidad de vida.

Porque una ciudad que avanza necesita vialidades modernas, seguras y funcionales, y en Nuevo Laredo la obra pública continúa siendo una herramienta para transformar el presente y construir el futuro.