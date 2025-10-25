Sunderland logra sorprendente victoria de último minuto ante Chelsea en la Premier League

Wilson Isidor del Sunderland celebra tras anotar en el encuentro ante el Chelsea en la Liga Premier el sábado 25 de octubre del 2025. (AP Foto/Joanna Chan)

Sunderland se movió provisionalmente al segundo lugar en la Liga Premier después de que Chemsdine Talbi anotara en el tiempo de descuento para completar una impresionante remontada el sábado para vencer 2-1 al Chelsea.

El Chelsea se adelantó después de cuatro minutos en Stamford Bridge gracias a un tiro del argentino Alejandro Garnacho, pero Wilson Isidor igualó a los 22 minutos antes del dramático gol de la victoria de Talbi en el tercer minuto del tiempo añadido de la segunda mitad.

“Sabemos que somos Sunderland. Tenemos un gran equipo con grandes jugadores. Sabíamos que podíamos hacer el trabajo y lo demostramos hoy”, afirmó Talbi.

Sunderland ascendió a la máxima categoría de Inglaterra esta temporada y se colocó a dos puntos del líder Arsenal, que juega el domingo contra Crystal Palace.

El campeón defensor Liverpool enfrenta más tarde al Brentford y una victoria lo vería superar a Sunderland.

También hubo un gol tardío en St James’ Park, donde Bruno Guimaraes anotó a los 90 minutos para sellar la victoria 2-1 del Newcastle sobre Fulham.

Jacob Murphy adelantó a Newcastle a los 18 minutos, pero Sasa Lukic igualó al 56 para Fulham.

“Tenemos que aprender a cerrar el juego, en la primera mitad podríamos haber terminado al menos 3-0”, admitió Guimaraes. “Tuvimos muchas oportunidades, pero estoy feliz de que al final anotamos un gol. En los últimos partidos hemos sido castigados al final”.

Manchester United también juega más tarde recibiendo en Old Trafford al Brentford y podría ascender al cuarto lugar con un triunfo.