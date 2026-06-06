Entrega Miguel Ángel Valdez García nombramiento al nuevo titular del CREDE Nuevo Laredo

Nuevo Laredo, Tam.– El secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, en nombre del gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya entregó el nombramiento como nuevo jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE) de Nuevo Laredo a Joaquín Medina Ontiveros, acto celebrado en las instalaciones de dicha dependencia.

Ante el personal educativo y sindical presidido por el secretario general de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Arnulfo Rodríguez Treviño, Valdez García felicitó al nuevo titular y lo exhortó a dar lo mejor de sí para cumplir con responsabilidad esta nueva tarea en beneficio de quienes conforman el sector educativo en la región.

Por su parte, Medina Ontiveros agradeció la confianza depositada en su persona y se comprometió a desempeñar el cargo con responsabilidad, trabajando en coordinación con autoridades educativas, docentes y padres de familia para fortalecer las acciones en favor de la comunidad educativa de Nuevo Laredo.

Durante la ceremonia también se dieron a conocer además otros movimientos dentro de la estructura educativa, destacando el nombramiento del profesor Gerardo Silva Mendoza como nuevo supervisor de la Zona Escolar 49, así como del profesor Javier Lozano Rodríguez como director de la Escuela Secundaria General Número 2.

Las autoridades coincidieron en que estos nombramientos forman parte de las acciones encaminadas al fortalecimiento del sistema educativo en la región, mediante la incorporación de perfiles con experiencia y compromiso con la educación tamaulipeca.

Estas acciones fortalecen el desarrollo escolar en la zona, en beneficio del ámbito educativo, acorde con la visión que impulsan el gobernador Américo Villarreal Anaya y el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García.