El Dólar
Compra:
$17.90
Venta:
$19.10
EN VIVO

Entrega alcaldesa Carmen Lilia Canturosas más de 9 mil uniformes a estudiantes y docentes de prepas municipales

Fortaleciendo la igualdad de oportunidades y aliviando la economía de las familias neolaredenses

La alcaldesa entregó de manera simbólica, uniformes escolares a representantes de cada una de las prepas. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- La presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal refrendó su compromiso con la educación al entregar uniformes escolares a miles de estudiantes de preparatorias municipales y personal docente, fortaleciendo la igualdad de oportunidades y aliviando la economía de las familias neolaredenses.

Tras encabezar los tradicionales honores a la bandera en la Preparatoria Municipal “Elena Poniatowska”, junto a integrantes de cabildo y funcionarios municipales, la alcaldesa entregó de manera simbólica, uniformes escolares a representantes de cada una de las prepas, esto como parte de los diferentes programas de apoyo a la educación, con los que cuenta su gobierno.

“Estamos invirtiendo en el presente y en el futuro de Nuevo Laredo, porque cada estudiante merece estudiar con dignidad, seguridad y orgullo de pertenecer a una institución de calidad”, afirmó la alcaldesa al entregar personalmente los uniformes.

La entrega beneficiará a más de 5 mil 119 estudiantes inscritos en las tres preparatorias municipales “Elena Poniatowska”, Preparatoria Técnica Municipal “Manuel Gómez Morín” y la Preparatoria Municipal “José Vasconcelos”.

En total se entregaron 9 mil 708 uniformes a los alumnos y 530 uniformes para el personal docente de las tres preparatorias municipales con una inversión de 6 millones 500 mil pesos.

“Cada uniforme representa un apoyo directo a las familias y un impulso para que nuestros estudiantes se concentren en lo más importante: aprender y salir adelante”, recalcó Canturosas Villarreal.

Con esta acción, la presidenta municipal reafirma que la educación es una prioridad y que el gobierno de Nuevo Laredo trabaja de manera decidida para que cada alumno cuente con las herramientas necesarias para continuar sus estudios y construir un mejor futuro.

Tonali rescata a Italia con gol en los descuentos para vencer 5-4 a Israel en eliminatorias
Aaron Rodgers pide a los fanáticos escépticos relajarse sobre el futuro

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.