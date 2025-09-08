Aaron Rodgers pide a los fanáticos escépticos relajarse sobre el futuro

El mariscal de 41 años lanzó cuatro touchdowns en la victoria 34-32, premiando la paciencia de Pittsburgh pese a dudas iniciales

El quarterbacj de los Steelers de Pittsburgh, Aaron Rodgers, a la izquierda, estrecha la mano de su entrenador en jefe, Mike Tomlin, después de un juego de fútbol americano de la NFL contra los Jets de Nueva York el domingo 7 de septiembre de 2025, en East Rutherford, N.J.. (AP Photo/Matt Slocum)

PITTSBURGH.- Mike Tomlin y los Steelers de Pittsburgh le dieron a Aaron Rodgers mucha libertad en los últimos seis meses.

No le impusieron un ultimátum después de que visitara las instalaciones del equipo en marzo. No entraron en pánico cuando comenzaron las actividades organizadas del equipo en mayo y Rodgers todavía estaba en California considerando sus opciones. Le permitieron relajarse durante el minicampamento obligatorio en junio, unos días después de que acordara un contrato de un año. No le hicieron tomar un solo snap en vivo durante la pretemporada, una cortesía que Tomlin no había concedido a ningún quarterback, ni siquiera a Ben Roethlisberger, durante los primeros 18 años de Tomlin en el cargo.

Tomlin dijo repetidamente que no estaba preocupado. Que Rodgers estaría listo cuando los juegos comenzaran a contar. Que toda la preocupación sobre que Rodgers necesitara tiempo para ponerse al día era solo eso, preocupación.

Durante el transcurso de tres horas el domingo, con su antiguo equipo al otro lado del campo, Rodgers recompensó la paciencia de Pittsburgh con una actuación de cuatro touchdowns en una victoria de apertura de temporada 34-32 sobre los Jets de Nueva York, que ofreció pruebas de que todavía hay vida en su brazo derecho de 41 años.

“Ustedes me preguntaron la semana pasada, ¿por qué estaba confiado?” dijo Tomlin después. “Por eso estaba confiado. Eso es lo que he estado observando en la preparación, y lo aprecio, no solo sus esfuerzos sino los esfuerzos del colectivo”.

Quizás, pero no fue el colectivo el que tenía tanto en juego personalmente el domingo en el MetLife Stadium. Fue Rodgers, todavía dolido por haber sido despedido por el nuevo entrenador en jefe de Nueva York, Aaron Glenn, durante una reunión en la que Rodgers creyó que no se le mostró el respeto que merecía.

“Probablemente había personas en la organización que no pensaban que podía jugar más, así que fue agradable recordarles a esas personas que todavía puedo”, dijo Rodgers.

Y en el proceso, Rodgers envió un mensaje familiar a los fanáticos de los Steelers escépticos sobre, bueno, todo desde que se unió al equipo en lo que de alguna manera se siente como un matrimonio de conveniencia.

Ese mensaje: RELAJARSE.

Si bien hay mucho en lo que trabajar a medida que la temporada comienza en serio, especialmente en el juego a lo largo de ambos lados de la línea de golpeo, donde los Steelers fueron dominados la mayor parte del día, también hay optimismo de que, por primera vez desde la era de los Killer B’s liderada por Roethlisberger y Antonio Brown a mediados de la década de 2010, Pittsburgh tiene una ofensiva que podría no ser un mero espectador.

Podría incluso ser peligrosa.

Y, al parecer, valió la pena la espera.

Lo que está funcionando

Es curioso lo diferente que se ve el esquema del coordinador ofensivo Arthur Smith cuando un cuatro veces MVP lo dirige.

Ben Skowronek, Jaylen Warren y Calvin Austin III no tenían a un jugador de los Jets al alcance del brazo en sus recepciones de touchdown, un testimonio tanto del diseño de jugadas de Smith como de la capacidad de Rodgers para vender un engaño de jugada en un día en que los Steelers realmente no pudieron correr el balón de manera efectiva.

Lo que necesita ayuda

Los Steelers pasaron la primavera y el verano prometiendo reforzar un frente defensivo de siete hombres que fue destrozado al final del año pasado, especialmente en una humillante derrota en los playoffs ante Baltimore.

Con el novato de primera ronda Derrick Harmon lesionado y ausente mientras se recupera de un esguince de rodilla, parecía más de lo mismo. Hubo poco empuje de Cam Heyward, Keeanu Benton, Yahya Black y otros a lo largo de la línea, mientras que los linebackers internos Patrick Queen y Payton Wilson lucharon para liberarse de los bloqueos.

Los Steelers han permitido 153 yardas por tierra por juego en sus últimos siete encuentros, desde el final de 2024. Se espera que varios equipos pongan a prueba a Pittsburgh hasta que las cosas comiencen a funcionar en la dirección correcta.

Valor en alza

Tomlin comparó al pateador del Pro Bowl Chris Boswell con un “asesino en serie” por la forma en que regularmente entra al campo en situaciones apretadas y cumple.

El undécimo gol de campo ganador de Boswell no fue diferente. Boswell respondió de manera típicamente estoica, dejando que sus compañeros de equipo celebraran.

Aunque la oferta de Boswell para obtener un nuevo contrato podría haberse desvanecido, el jugador de 34 años probablemente estará en línea para un aumento significativo en la temporada baja si puede mantener la forma que ha mostrado en las últimas dos temporadas, cuando hizo 70 de 75 patadas.

Valor en baja

Un año crucial para el exseleccionado de primera ronda Broderick Jones comenzó con un fracaso. El tackle izquierdo fue superado en tres de las cuatro capturas de Nueva York, incluidas dos del ala defensiva de los Jets Will McDonald. Sumando las cuatro presiones que Jones permitió, todo el buen entusiasmo que generó durante el campamento de entrenamiento se evaporó en el transcurso de tres horas en las que fue repetidamente expuesto.

Lesiones

El safety DeShon Elliott salió cojeando en la primera mitad con una lesión de rodilla y no regresó. El veterano Chuck Clark lo reemplazó, pero perder a Elliott —quien firmó una extensión de contrato en la temporada baja— por un período prolongado sería un golpe significativo para una secundaria talentosa.

Número clave

58 — Victorias de Pittsburgh en juegos decididos por una anotación (ocho puntos o menos) desde el comienzo de la temporada 2017, la mayor cantidad en la NFL durante ese período.

Próximos pasos

Intentar tapar las fugas en una defensa inesperadamente vulnerable antes de la visita de los Seahawks de Seattle el domingo.