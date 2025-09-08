Transformación del Poder Judicial en Tamaulipas es una realidad: Américo

Villarreal Anaya mencionó la construcción de la Ciudad Judicial, la mayor obra de infraestructura en el poder judicial en muchos años

Ciudad Victoria, Tam.- La transformación del Poder Judicial en Tamaulipas es una realidad y, a partir del próximo 30 de septiembre, los tres Poderes del Estado estarán electos democráticamente, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

“Agradezco mucho a todos los magistrados, a todo el Poder Judicial que han acompañado esta administración del Ejecutivo en estos tres años de ejercicio, que han mostrado la voluntad y la aceptación de la voluntad popular para llevar a cabo esta transformación”, expresó el mandatario estatal durante la ceremonia cívica de honores, en la explanada del Supremo Tribunal de Justicia.

Ante magistrados, magistradas, consejeros, jueces y juezas, Villarreal Anaya mencionó la construcción de la Ciudad Judicial, la mayor obra de infraestructura en el poder judicial en muchos años, y las obras de remodelación en la sede del tribunal como una muestra de la colaboración entre los Poderes del Estado para lograr mejores condiciones y oportunidades que permitan recobrar la ruta de la paz, del bienestar, del trabajo y la felicidad de las familias tamaulipecas.

PODER JUDICIAL RECONOCE AL GOBERNADOR AMÉRICO VILLARREAL POR AFIANZAR EL ESTADO DE DERECHO

Por su parte, Hernán De la Garza Tamez, presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura, expresó que, de acuerdo con los resultados de una reciente encuesta del INEGI, a propósito del Día de las Personas Juzgadoras, la ciudadanía concedió un 70.2 % de aprobación al expresar confianza en la impartición de justicia en Tamaulipas, lo que coloca a esta entidad dentro de los primeros siete lugares del país.

Asimismo, expresó su reconocimiento al gobernador Américo Villarreal por afianzar un estado de derecho que se construye en el respeto y la cooperación permanente de quienes integran el poder público en Tamaulipas.

“Su respaldo a la consolidación de un sistema de justicia moderno y accesible ha sido permanente y sólido”, indicó.

De la Garza Tamez refirió que la entrega recepción del Poder Judicial inició formalmente a partir del pasado primero de septiembre y expresó su confianza en la magistrada presidenta electa Tania Contreras López para conducir esta institución.

“Tengo absoluta confianza de que al Poder Judicial le irá muy bien, conozco a la presidenta electa, Tania Contreras, desde hace más de 25 años en que colaboramos en la Secretaría General de Gobierno, sé de su capacidad y su profesionalismo y no tengo duda, que sabrá encabezar acertadamente los destinos de la institución”, mencionó.