Encarecen chiles en el ‘martes de mercado’

Tapa de huevo desciende en su valor

(Foto: Iván Zertuche/Líder Web). Una jornada más de altibajos registró el martes de mercado.
Iván Zertuche/Líder Web

Nuevo Laredo, Tam.- En el ‘martes de mercado’, para esta semana, el precio de la naranja se mantiene en 25 pesos el kilogramo, fruta sin duda procurada por mucha ciudadanía.

El chile poblano, esta semana subió su costo de 40 a 53 pesos el kilogramo; la tapa de huevo, de 30 piezas, descendió en su valor teniendo nuevos rangos que van desde los 78 hasta los 86 pesos. Lo que marca una reducción en el precio máximo de este producto que antes rebasaba los 100 pesos el de mayor costo.

En cuanto al limón, sigue a 47 pesos el kilo mientras que el chile serrano pasó de 34 a 39 pesos el kilo, el chile jalapeño de igual manera subió de 32 a 39 pesos el kilo.

Respecto al tomate, bajó de 22 a 20 pesos por kilo, la papa morena mantiene el precio de 11 pesos por kilo, mientras que la papa blanca repuntó de 30 a 50 pesos el kilo.

Otros productos, como la cebolla, pasó de 25 a 22 pesos el kilo y el aguacate se mantiene a 50 pesos el kilo.

La papaya continúa a 50 pesos por kilo y la piña se mantiene a 29 pesos el kilo.

