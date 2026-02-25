Descarta CREDE caso de sarampión en Nuevo Laredo

Se tenía sospecha de un caso en el kínder Lucio Blanco

Nuevo Laredo, Tam. – El jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE), César Bolaños Hernández, aclaró que no existe ningún caso confirmado de sarampión en Nuevo Laredo, luego de que circulara información sobre un presunto contagio en el Kínder “Lucio Blanco”.

El funcionario explicó que el señalamiento surgió tras recibir un certificado médico que refería un caso probable, situación que generó preocupación entre la comunidad educativa.

“Categóricamente puedo decir que no hay casos de sarampión en Nuevo Laredo, fue un caso probable que se estudió y quedó totalmente descartado y no tenemos ningún otro reporte en educación básica”, señaló César Bolaños.

Así mismo dejó ver que, tras establecer comunicación con la doctora Irma Gladis Cano Ramírez, jefa de la Jurisdicción Sanitaria Número 5, informó que el caso fue clasificado únicamente como probable y que, una vez realizados los estudios epidemiológicos correspondientes, el resultado descartó por completo la presencia de sarampión. En ese sentido, subrayó que en Nuevo Laredo no se tiene registro de ningún caso confirmado de esta enfermedad.

El tema en cuestión corresponde a un alumno del Jardín de Niños “Lucio Blanco”, quien se encontraba separado del plantel mientras se realizaban las valoraciones médicas, de acuerdo con la autoridad educativa. Personal de la Jurisdicción Sanitaria acudió a la institución para llevar a cabo las revisiones pertinentes, confirmando que no existe riesgo para la comunidad escolar.

Finalmente, el jefe del CREDE puntualizó que este fue el único caso reportado como probable dentro del nivel básico y que actualmente no existe ningún otro aviso similar en la región, por lo que tras la comprobación oficial, queda totalmente descartada la presencia de sarampión en planteles de educación básica en Nuevo Laredo.