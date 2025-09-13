Encabeza alcaldesa Carmen Lilia Canturosas ceremonia cívica en honor a los Niños Héroes

Nuevo Laredo, Tam.- Con profundo respeto y fervor patriótico, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo y la Secretaría de la Defensa Nacional conmemoraron este viernes el 178 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, durante una solemne ceremonia cívico-militar realizada en el Monumento a los Niños Héroes, ubicado en las instalaciones del Décimo Sexto Regimiento de Caballería Motorizado.

La presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal, acompaño al General Brigadier de Estado Mayor Rolando Solano Rivera, comandante de la Guarnición Militar de Nuevo Laredo, al Coronel de Caballería David González Carrasco, comandante del 16/o Regimiento de Caballería así como a diputados locales y autoridades federales.

La ceremonia inició puntualmente a las 08:30 horas con honores al mando y a la Bandera Nacional. Durante el evento se rindió homenaje a los cadetes del Heroico Colegio Militar que dieron su vida por la patria el 13 de septiembre de 1847, en la defensa del Castillo de Chapultepec frente a la invasión estadounidense.

En su mensaje, la alcaldesa destacó la importancia de mantener vivo el legado de estos jóvenes héroes, como ejemplo para las futuras generaciones.

“Hoy recordamos con orgullo y profundo respeto a los seis cadetes del Heroico Colegio Militar que, a tan corta edad, eligieron defender a México hasta el último aliento. Su valor, su sacrificio y su amor por la patria siguen siendo un faro de inspiración. En Nuevo Laredo, honramos su memoria trabajando todos los días con el mismo espíritu de entrega, dignidad y compromiso con nuestra nación”, expresó Canturosas Villarreal.

La ceremonia incluyó la declamación poética por parte de la alumna Alexa Nohemí Araujo Rocha, de la escuela primaria “Arquímedes Caballero”; así como la Salva de Honor a cargo del 29/o Regimiento de Caballería y la entonación del Himno del Heroico Colegio Militar y el Himno Nacional Mexicano.

Posteriormente, se realizó la colocación de una ofrenda floral y la Guardia de Honor al pie del monumento, acto solemne que simbolizó el respeto eterno del pueblo mexicano hacia los héroes caídos.

Previo a esta ceremonia, el Gobierno Municipal, junto a autoridades militares, montaron una guardia de honor la rotonda de los Niños Héroes, ubicado en la colonia Viveros,