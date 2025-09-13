Arsenal golea 3-0 al Nottingham Forest en debut amargo de Postecoglou

Zubimendi brilló con doblete y Gyokeres anotó en la tercera victoria “Gunner”, mientras Newcastle, Chelsea y Tottenham protagonizaron una intensa jornada en la Liga Premier inglesa

Ange Postecoglou, del Nottingham Forest, observa el partido contra el Arsenal, el sábado 13 de septiembre de 2025 (AP Foto/Kin Cheung)

Ange Postecoglou, del Nottingham Forest, observa el partido contra el Arsenal, el sábado 13 de septiembre de 2025 (AP Foto/Kin Cheung)

CIUDAD DE MÉXICO.- Ange Postecoglou tuvo un retorno complicado a la Liga Premier el sábado. En cambio, el primer contacto de Nick Woltemade con el fútbol inglés no pudo haber sido más dulce.

Enfrentar al Arsenal, uno de los principales candidatos al título, fue uno de los comienzos más difíciles posibles para Postecoglou tras su contratación por el Nottingham Forest esta semana. Y el exentrenador del Tottenham vio cómo su nuevo equipo fue goleado 3-0 en el Estadio Emirates.

Los nuevos fichajes del Arsenal hicieron el daño. El mediocampista defensivo español Martín Zubimendi anotó dos veces y Viktor Gyokeres —un prolífico delantero que se espera transforme la suerte del equipo— cumplió exactamente con lo esperado de él mediante un remate a corta distancia.

Fue la tercera victoria en cuatro partidos para el Arsenal.

También fue un día en que debutó una serie de fichajes de última hora de la Liga Premiert. Uno de ellos fue Woltemade, quien anotó de cabeza el gol de la victoria 1-0 del Newcastle sobre Wolverhampton.

Woltemade es un internacional alemán y espigado que se unió al Newcastle por 69 millones de libras (93 millones de dólares), una tarifa récord del club, para reemplazar a Alexander Isak. El delantero de 1,98 metros se convirtió en una figura instantánea en el St. James’ Park al saltar junto al segundo palo para conectar un potente cabezazo.

El Chelsea perdió la oportunidad de regresar a la cima de la liga —al menos hasta el domingo— tras conceder un gol en el tercer minuto del descuento para empatar 2-2 en Brentford.

En otro derbi de Londres , el Tottenham se benefició de la expulsión de Tomas Souceken en la segunda mitad para aplastar 3-0 en su visita al West Ham y unirse al Arsenal en el primer lugar con nueve puntos junto con Bournemouth, cuyo extremo Antoine Semenyo convirtió un penal para sellar una victoria de 2-1 sobre Brighton.

El campeón defensor Liverpool también tiene nueve puntos y visitará al Burnley este domingo en su partido pendiente.

El Fulham aprovechó un autogol en el tiempo de descuento para vencer 1-0 a Leeds, el Aston Villa sigue sin marcar esta temporada tras un empate 0-0 en Everton, y el Crystal Palace y el Sunderland también empataron sin goles.

Las variantes del Arsenal

El Arsenal —recién salido de un derroche veraniego de alrededor de 350 millones de dólares— mostró la riqueza de su plantel contra el Forest y logró una victoria a pesar de que el entrenador Mikel Arteta no contaba con las estrellas Bukayo Saka y William Saliba debido a lesiones.

Además, el estratega español inició con Declan Rice en el banco y vio cómo el capitán Martin Odegaard salía a los 18 minutos con una lesión en un hombro.

Zubimendi, el mediocampista español reclutado de la Real Sociedad, remató espectacularmente de volea desde el borde del área a los 32 para poner al Arsenal al frente antes de que Gyokeres empujara un centro de Eberechi Eze —otro fichaje de verano— para duplicar la ventaja en el primer minuto de la segunda mitad.

Zubimendi cabeceó para hacer el tercero a los 79 y empeorar la reaparición de Postecoglou, exentrenador del Tottenham, en el fútbol inglés. Forest lo contrató el martes como reemplazo del despedido Nuno Espírito Santo.

“Esta semana, es justo decirlo, fue bastante disruptiva para los jugadores”, mencionó Postecoglou, quien fue despedido por los Spurs en junio a pesar de llevar al equipo al título de la Liga Europa y asegurar la clasificación a la Liga de Campeones . “También fue semana internacional, así que no llegaron hasta el jueves, viernes — ven a un nuevo entrenador y estoy tratando de implementar cosas nuevas”.

El Arsenal aún no ha concedido un gol que no sea a balón parado esta temporada .

Impacto de Palmer

Palmer requirió apenas de cinco minutos para causar impacto en su regreso con el Chelsea después de perderse sus últimos dos partidos , así como los compromisos de la eliminatoria mundialista de Inglaterra, debido a una lesión inguinal.

El mediocampista ingresó como sustituto a los 56 minutos y luego anotó el gol del empate del Chelsea en Brentford, al rematar con toda serenidad al rincón inferior.

El ecuatoriano Moisés Caicedo disparó desde el borde del área a los 85 para poner al Chelsea 2-1 adelante, pero aún hubo tiempo para que el sustituto Fabio Carvalho se encontrara con un desvío de un saque de banda largo y ganara un punto para el Brentford. El gol de Kevin Schade a los 35 puso a los anfitriones adelante.

Expulsión de Soucek

Tottenham ya estaba ganando 1-0 gracias a un cabezazo de Pape Sarr tras un tiro de esquina cuando Soucek realizó una entrada a destiempo sobre Joao Palhinha a los 54 minutos. Terminó clavándole los tacos en una pierna al también mediocampista.

Soucek recibió una tarjeta roja directa y el West Ham no pudo controlar a los Spurs después de eso. Lucas Bergvall anotó de cabeza a los 57 y Micky van de Ven marcó el tercero a los 64.

El entrenador del Tottenham Thomas Frank, nombrado en el receso previo a la campaña, ha comenzado bien su gestión con tres victorias de cuatro, incluida una ante el Manchester City.