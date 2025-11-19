En ‘martes de mercado’, chile serrano da salto de 57 a 73 pesos el kilogramo

Otros productos como la cebolla y el tomate también sufrieron incrementos

Nuevo Laredo, Tam.- En el ‘martes de mercado’, el limón mantiene su precio a 26 pesos el kilogramo, mientras que el chile serrano dio un gran salto al pasar de 57 a 73 pesos el kilogramo.

El tomate también subió de precio, al pasar de 13 a 16 pesos por kilo, la papa morena bajó a 10 pesos, mientras que la papa blanca continuó a 40 pesos.

Otros costos, fueron: la cebolla que subió de 26 a 27 pesos el kilo, mientras que el aguacate sigue a 55 pesos el kilo, el chile jalapeño subió de 37 a 39 pesos por kilo.

La papaya mantiene esta semana el precio de 46 pesos el kilo, mientras que la piña sigue a 30 pesos el kilo.

La tapa de huevo, de 30 piezas, no baja en su precio oscilando el mismo entre 89 y 103 pesos, según la marca de su preferencia.

La mandarina también subió al pasar de 95 a 96 pesos el kilogramo.