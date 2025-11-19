El Dólar
Compra:
$17.60
Venta:
$18.60
EN VIVO

En ‘martes de mercado’, chile serrano da salto de 57 a 73 pesos el kilogramo

Otros productos como la cebolla y el tomate también sufrieron incrementos

Iván Zertuche / Líder Web

Nuevo Laredo, Tam.- En el ‘martes de mercado’, el limón mantiene su precio a 26 pesos el kilogramo, mientras que el chile serrano dio un gran salto al pasar de 57 a 73 pesos el kilogramo.

El tomate también subió de precio, al pasar de 13 a 16 pesos por kilo, la papa morena bajó a 10 pesos, mientras que la papa blanca continuó a 40 pesos.

Otros costos, fueron: la cebolla que subió de 26 a 27 pesos el kilo, mientras que el aguacate sigue a 55 pesos el kilo, el chile jalapeño subió de 37 a 39 pesos por kilo.

La papaya mantiene esta semana el precio de 46 pesos el kilo, mientras que la piña sigue a 30 pesos el kilo.

La tapa de huevo, de 30 piezas, no baja en su precio oscilando el mismo entre 89 y 103 pesos, según la marca de su preferencia.

La mandarina también subió al pasar de 95 a 96 pesos el kilogramo.

Superan Celtics marca ganadora al vencer a Nets con cierre defensivo dominante
Roger Federer es elegido al Salón de la Fama del Tenis Internacional

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.