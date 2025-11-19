Superan Celtics marca ganadora al vencer a Nets con cierre defensivo dominante

Boston hiló su tercer triunfo consecutivo y limitó a Brooklyn a una canasta en diez minutos finales

Jaylen Brown, base de los Celtics de Boston, intenta enviar un pase frente a Drake Powell, de los Nets de Brooklyn, el martes 18 de noviembre de 2025 (AP Foto/Yuki Iwamura)

NUEVA YORK.- Jaylen Brown anotó 29 puntos, Payton Pritchard sumó 22 unidades y diez rebotes, y los Celtics de Boston doblegaron el martes 113-99 a los Nets de Brooklyn para rebasar la marca de .500 por primera vez en esta temporada.

Derrick White añadió 15 puntos por los Celtics, quienes ganaron su tercer partido consecutivo para mejorar a 8-7. Jugaron de igual a igual con los Nets durante aproximadamente tres periodos antes de sofocarlos defensivamente en el cuarto, permitiendo sólo una canasta en los primeros diez minutos de ese tramo.

Michael Porter Jr. anotó 25 puntos por los Nets, su séptimo partido consecutivo con al menos 20 puntos, lo que constituye la mejor racha de su carrera. Pero después de que su triple le dio a Brooklyn una ventaja de 90-89 con 9:08 minutos restantes, los Nets no volvieron a encestar sino hasta que quedaban 1:56.

Day’Ron Sharpe añadió 16 puntos por los Nets, quienes cayeron a 2-12 en general y 0-7 en casa.

Los Celtics comenzaron la temporada con 0-3 pero ganaron sus siguientes tres partidos. Perdieron los dos posteriores y no habían vuelto a igualar su récord sino hasta vencer a los Clippers de Los Ángeles el domingo.

Porter tenía 18 puntos al medio tiempo y Pritchard anotó 17. Los equipos combinaron 22 tiros de dos puntos y 21 triples en la primera mitad, que terminó con Boston arriba por 62-61.