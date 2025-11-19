Congreso actúa con rapidez para divulgar los archivos de Epstein y enviar iniciativa a Trump

La representante republicana por Georgia Marjorie Taylor Greene en una conferencia de prensa sobre el caso Epstein, afuera del Capitolio estadounidense en Washington, el 18 de noviembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

WASHINGTON.- Las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos actuaron de manera decisiva el martes para aprobar un proyecto de ley que obliga al Departamento de Justicia a hacer públicos sus archivos sobre el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, en lo que representa una notable muestra de aprobación a favor de un esfuerzo que se vio obstaculizado durante meses por la oposición del presidente Donald Trump y la cúpula republicana.

Cuando un pequeño grupo bipartidista de representantes introdujo una petición en julio para eludir el control del presidente de la cámara baja, Mike Johnson, sobre qué proyectos de ley llegan al pleno, parecía tener pocas probabilidades de éxito, especialmente cuando Trump instó a sus seguidores a desestimar el asunto, al que calificó de un “engaño”.

Pero tanto Trump como Johnson fracasaron en sus intentos por evitar la votación. Ahora el presidente ha cedido ante el creciente impulso detrás de la iniciativa e incluso afirmó que la promulgará. Apenas horas después de la aprobación en la Cámara de Representantes, el Senado dio consentimiento unánime para dar luz verde una vez que reciba la iniciativa.

El proyecto de ley fue aprobado con una votación 427-1, y el único voto en contra fue del representante Clay Higgins, un republicano de Luisiana que es ferviente partidario de Trump. Explicó en un comunicado que se oponía a la propuesta porque podría divulgar información sobre personas inocentes mencionadas en la investigación federal.

El trabajo decisivo y bipartidista en el Congreso el martes mostró aún más la presión creciente sobre los legisladores y el gobierno de Trump para cumplir con las viejas demandas de que el Departamento de Justicia publique sus archivos del caso Epstein, un financiero bien conectado que se suicidó en una cárcel de Manhattan mientras esperaba juicio en 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de menores.

“Estas mujeres han librado la lucha más horrenda que ninguna mujer debería tener que librar. Y lo hicieron uniéndose y nunca rindiéndose”, afirmó la representante republicana Marjorie Taylor Greene, acompañada por algunas de las sobrevivientes del abuso, afuera del Capitolio el martes por la mañana.

“Eso es lo que hicimos al luchar tan duro contra las personas más poderosas del mundo, incluso el presidente de Estados Unidos, para que esta votación ocurriera hoy”, agregó Greene, una republicana leal a Trump desde hace mucho tiempo.

La aprobación de la medida sería un momento crucial luego de varios años de esfuerzos por parte de las sobrevivientes para exigir cuentas por los abusos de Epstein y sobre cómo las autoridades de aplicación de la ley fracasaron al emprender acciones bajo distintos presidentes.

Una investigación por separado realizada por la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes ha publicado miles de páginas de correos electrónicos y otros documentos de la sucesión de Epstein, mostrando sus conexiones con líderes mundiales, figuras poderosas de Wall Street, políticos influyentes y el propio Trump. En el Reino Unido, el rey Carlos III despojó a su hermano, el príncipe Andrés, de sus títulos y lo desalojó de su residencia real debido a la presión para actuar sobre su relación con Epstein.

El proyecto de ley obliga a la publicación dentro de 30 días de todos los archivos y comunicaciones relacionadas con Epstein, así como cualquier información sobre la investigación de su muerte en una prisión federal. La propuesta le permitiría al Departamento de Justicia censurar información sobre las víctimas de Epstein o de investigaciones federales en curso, pero no información debido a “vergüenza, daño reputacional o sensibilidad política”.

El cambio de Trump sobre los archivos de Epstein

Trump ha dicho que cortó lazos con Epstein hace años, pero intentó durante meses dejar atrás las exigencias de divulgación.

Aun así, muchos en la base republicana siguen exigiendo la publicación de los archivos. Sumándose a esa presión, varias víctimas de Epstein se manifestaron afuera del Capitolio el martes por la mañana. Abrigadas contra el frío de noviembre y sosteniendo fotos de ellas mismas como adolescentes, contaron sus historias de abuso.

“Estamos hartas de sobrevivir al trauma y luego sobrevivir a los conflictos políticos que lo rodean”, declaró una de las manifestantes.

Otra, Jena-Lisa Jones, dijo que había votado por Trump y le tenía un mensaje para el presidente: “Le ruego a usted, Donald Trump, por favor deje de politizar esto”.

El grupo de mujeres también se reunió con Johnson y se manifestaron afuera del Capitolio en septiembre, pero han tenido que esperar meses para la votación.

Eso se debe a que Johnson mantuvo la Cámara de Representantes cerrada durante casi dos meses y también se negó a tomar juramento a la representante demócrata Adelita Grijalva de Arizona durante el cierre del gobierno. Después de ganar una elección especial el 23 de septiembre, Grijalva se comprometió a proporcionar el crucial voto 218 para la petición del proyecto de ley de archivos de Epstein. Pero sólo después de que fue juramentada la semana pasada pudo firmar su nombre en la petición de descarga para darle apoyo mayoritario en la cámara.

Rápidamente se hizo evidente que el proyecto de ley pasaría, y tanto Johnson como Trump comenzaron a ceder. Trump indicó el domingo que los republicanos deberían votar a favor del proyecto de ley.

Sin embargo, Greene dijo a los periodistas que la decisión de Trump de luchar contra el proyecto de ley había traicionado su movimiento político Make America Great Again (MAGA), su lema para “devolver la grandeza a Estados Unidos”.

“Ver esto convertirse en una pelea ha desgarrado a MAGA”, dijo.

Cómo Johnson está manejando el asunto

En lugar de esperar hasta la próxima semana para que entre en vigor la petición, Johnson se está movilizando para llevar a cabo la votación bajo un procedimiento que requiere una mayoría de dos tercios.

Pero Johnson también pasó una conferencia de prensa matutina enumerando los problemas que ve con la legislación. Argumentó que el proyecto de ley podría tener consecuencias no deseadas al divulgar partes de investigaciones federales que en general se mantienen privadas, incluida la información sobre las víctimas.

“Esta es una maniobra política burda y descarada”, dijo Johnson.

Aun así, planeaba votar a favor del proyecto de ley. “Ninguno de nosotros quiere quedar registrado y de alguna manera ser acusado de no estar a favor de la máxima transparencia”, agregó.

Mientras tanto, los demócratas de la cámara baja celebraron la votación como una rara victoria para la minoría. El líder demócrata de la Cámara, Hakeem Jeffries, describió esto como “una rendición completa y total”.

Senado planea actuar rápidamente

Incluso después de que el proyecto de ley salió de su cámara, Johnson presionó para que el Senado enmende la iniciativa para proteger la información de “víctimas y denunciantes”. Pero el líder de la mayoría del Senado, John Thune, mostró poco interés en esa noción, y dijo que dudaba que “la enmienda fuera a salir adelante”.

Thune indicó que evaluaría rápidamente las opiniones de los senadores sobre el proyecto de ley para ver si había alguna objeción y que el proyecto de ley podría presentarse en el Senado el martes mismo por la noche y casi con certeza para el fin de semana.

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, también indicó que intentaría aprobar el proyecto de ley el martes.

“El pueblo estadounidense ha esperado lo suficiente”, manifestó.

Mientras tanto, los legisladores que patrocinaron el proyecto de ley, los representantes Thomas Massie, republicano, y Ro Khanna, demócrata, advirtieron a los senadores que no hicieran nada que “lo estropeara”, ya que enfrentarían la misma indignación pública que obligó tanto a Trump como a Johnson a retroceder.

“Hemos alargado esto innecesariamente durante cuatro meses”, expresó Massie, agregando que aquellos que plantean problemas con el proyecto de ley “tienen miedo de que la gente se sienta avergonzada. Bueno, de eso se trata esto”.