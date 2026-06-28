Investigan hallazgo de 117 perros muertos en refugio californiano

Autoridades encontraron restos con impactos de bala y ampliaron pesquisas por presunta crueldad animal

Investigadores de la policía del condado Humboldt, en California, registran los terrenos del santuario de rescate canino Mirandas Rescue Animal Sanctuary el 24 de junio de 2026, donde se encontraron los restos de al menos 117 perros. (Ryan Burns/Lost Coast Outpost vía AP)

Investigadores de la policía del condado Humboldt, en California, registran los terrenos del santuario de rescate canino Mirandas Rescue Animal Sanctuary el 24 de junio de 2026, donde se encontraron los restos de al menos 117 perros. (Ryan Burns/Lost Coast Outpost vía AP)

FORTUNA, California.- Los restos de al menos 117 perros fueron hallados en los terrenos de un refugio de animales en California, muchos de ellos con heridas de bala, informaron las autoridades.

La policía del condado Humboldt indicó el viernes que también descubrió 21 cráneos caninos, cientos de huesos y otros restos durante los registros en Miranda’s Rescue Animal Sanctuary, una instalación de 50 acres (20 hectáreas) en Fortuna, California.

Los investigadores localizaron el jueves un área en un granero donde probablemente mataban a los canes, informó la policía. Cerca de allí se encontraron más de 600 collares para perros, agregó.

El sheriff William Honsal lo calificó como una “escena terrorífica”. No se han presentado cargos.

Se dejó un mensaje solicitando comentarios para la fundadora del refugio, Shannon Miranda.

En un comunicado publicado en el sitio web del refugio el 18 de junio, Miranda manifestó que la reciente cobertura mediática y los comentarios en internet “han presentado una imagen incompleta y, en algunos casos, inexacta de nuestro trabajo”.

“En Miranda’s Rescue, nuestra misión es salvar a tantos animales como podamos de manera segura, siempre equilibrando la compasión por los animales con nuestra responsabilidad de proteger a las familias, los niños, otras mascotas y al público”, aseguró Miranda.

La policía de Humboldt comenzó a investigar el refugio tras recibir “información creíble” en abril “sobre denuncias de abuso de animales que constituye delito grave, crueldad animal, fraude y conspiración”.

Miranda’s Rescue cobra tarifas por traslados desde refugios, además de recibir donaciones que, según afirma, ayudan a cubrir los costos de alimento, alojamiento, atención veterinaria, medicamentos, gastos de la instalación y personal.

Una declaración jurada de un registro anterior de la propiedad indicó que la policía local recibió el aviso de un par de defensores de los animales, uno de los cuales es propietario de un terreno colindante con el refugio y utilizó cámaras de rastreo para vigilar la actividad cerca de un presunto sitio de entierro.

Posteriormente, los defensores ingresaron a la propiedad del refugio y desenterraron restos de perros, según la declaración jurada.

“Esta investigación apenas está comenzando”, señaló Honsal en un comunicado. “Hay una enorme cantidad de datos por procesar, testigos por entrevistar y pruebas por examinar”.

Los investigadores que utilizaron radar de penetración terrestre encontraron 117 restos intactos en distintas etapas de descomposición, enterrados en un campo abierto, informaron las autoridades.

Tomaron rayos X en 70 de los restos en el lugar y hallaron evidencia de fragmentos de bala en muchos de ellos. La causa de muerte de muchos de esos animales parecía ser heridas de bala.

Los investigadores también encontraron restos adicionales en etapas avanzadas de descomposición, de acuerdo con la policía.

Cientos de perros fueron transferidos o entregados a Miranda’s Rescue por ciudadanos particulares y refugios de animales.

En su comunicado, Miranda afirmó: “Miranda’s Rescue es un rescate donde no se mata. No practicamos la eutanasia a los animales simplemente para hacer espacio”.

Sin embargo, Miranda escribió que “hay circunstancias poco frecuentes en las que la eutanasia puede ser necesaria: cuando un animal sufre una condición terminal o cuando representa un peligro grave y continuo para las personas u otros animales”.

“En esas situaciones, tomamos la decisión más humana y responsable que podemos, siempre teniendo en cuenta la seguridad pública y el bienestar animal”.