En extrainnings Monterrey supera 5-3 a Tecos en cierre de la temporada

Roberto Valenzuela dio el hit que puso distancia de 2 para los visitantes en el 11er. episodio

Laredo, Tx.- El cierre de la Temporada 2025 para Tecos de los Dos Laredos se dio con emociones extras al ser superados en 11 episodios con pizarra de 5 a 3 por Sultanes de Monterrey en el Uni-Trade Stadium. Este resultado señala que la primera ronda de postemporada para la novena Binacional comenzará este sábado en casa de Acereros de Monclova.

Con su batazo en el inicio del inning 11, Roberto Valenzuela se apuntó el par de empujadas que marcaban la distancia definitiva en el pizarrón, teniendo el sonorense jornada de 4-2 con una llegada al plato para los visitantes.

La victoria fue para Alexis Vera (1-0) con labor de 2.0 innings, de un hit, un pasaporte y tres abanicados. La caída fue para Andrew Strotman (2-3) al aceptar dos carreras limpias, en 2.2 entradas sobre el cerrito, de tres imparables, dos bases por bolas y dos ponches.

Monterrey (55-37) timbró en su primera ofensiva gracias a sencillo productor de Víctor Mendoza por el jardín de la derecha, mandando a la registradora a Gustavo Núñez, que iniciaba el encuentro dando de hit por el mismo rumbo ante lanzamientos de Nathan Antone.

Luego de par de ponches de Luis Cessa, llegaron dos pasaportes en beneficio de Danry Vásquez y José Martínez, quienes timbraron las carreras de la voltereta para Tecos (51-42) gracias a sencillo de Francisco Arcia por el jardín izquierdo e infield hit de Matthew McDermott al segundo cojín.

Tras cuatro entradas silenciada, la ofensiva de los ‘Fantasmas Grises’ apareció por partida doble para adelantarse 3-2 en el sexto capítulo. Luego de dos struckouts conseguidos por el zurdo Skylar Arias, tanto Roberto Valenzuela como Asael Sánchez ligaron hits, llegando el primero al plato con doblete productor de Sebastián Elizalde por el sector derecho. Más adelante en ese mismo episodio la carrera del despegue del ‘Pilas’ llegaba con pasaporte de Adolfo Ramírez para Christopher Escárrega teniendo la casa llena.

Los Dos Laredos indicaron el ‘juego nuevo’ en esa misma sexta entrada gracias a sencillo de Yadiel Hernández, quien alcanzó las 96 producciones en el calendario en los spikes de Harold Ramírez. Dicha rayita fue permitida por el relevo de Erick Rodríguez.

A pesar de los intentos de ambas novenas, cuatro capítulos transcurrieron hasta que en el decimoprimero la balanza se movió para la visita. Luego de un tercio, Luis Santos conectó infield hit por el campo corto, así como Ramiro Peña y Johan López recibían pasaporte de parte de Andrew Strotman. Luego de par de outs, Roberto Valenzuela conectó hit al sector izquierdo para mandar dos anotaciones al plato para el definitivo 5 por 3.

Con par de ponches y una base por bolas en la baja de dicha entrada, el jalisciense Alexis Vera concretaba su segundo inning de labor para apuntarse su primera victoria de la temporada.

Los de casa presentaron en el pitcheo a Nathan Antone como abridor (5.0IP, 5H, 1CL, 8K), le siguió el zurdo Skylar Arias (0.2IP, 3H, 2CL, 2K), Brandon Brennan (1.0IP, 1H, 2K), Theron Denlinger (1.0IP, 2H) y el joven Diego Hernández (0.1IP).

Por los regiomontanos abrió Luis Cessa (5.0IP, 5H, 2CL, 2BB, 2K), relevó el zurdo Gerónimo Franzua (1.0IP, 1K), Carlos Medina (1.0IP), el zurdo Paul Fry (1.0IP, 2H) y Christopher Ellis (1.0IP, 2BB).

Este sábado 9 (20:45 horas) y domingo 10 de agosto (20 horas) se disputarán los primeros dos duelos de primera ronda de postemporada de Zona Norte entre Acereros de Monclova y Tecos de los Dos Laredos en el Estadio Kickapoo Lucky Eagle. El martes 12 en Laredo, Texas (19:30 horas) y el miércoles 13 en Nuevo Laredo, Tamaulipas (20 horas) continuará la llave.

EQUIPO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 C H E MTY 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 5 14 0 TECOS 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 11 1

PG: Alexis Vera (1-0, 0.00)

PP: Andrew Strotman (2-3, 5.63)

SV: No hubo

HR: No hubo