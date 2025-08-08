Baldwin y Ozuna conducen a Bravos a victoria 8-6 sobre Marlins

Ozuna y Baldwin pegaron tres hits cada uno por los Bravos, quienes rompieron una racha de tres derrotas consecutivas después de ir perdiendo 6-2 en la sexta entrada.

El dominicano Marcell Ozuna, bateador designado de los Bravos de Atlanta, pega un sencillo ante los Marlins de Miami, el jueves 7 de agosto de 2025 (AP Foto/Mike Stewart)

ATLANTA.- Drake Baldwin conectó dos jonrones e impulsó cinco carreras, el dominicano Marcell Ozuna también envió la pelota a la calle y los Bravos de Atlanta remontaron para vencer el jueves 8-6 a los Marlins de Miami.

Miami ha perdido tres de cuatro compromisos desde que ganó cinco seguidos y nueve de 11.

Baldwin y Ozuna descargaron jonrones solitarios consecutivos con dos outs en la primera entrada. Fue la séptima vez que Atlanta conecta jonrones consecutivos esta temporada y la primera desde el 5 de junio.

Miami respondió rápidamente, anotando cinco carreras en la segunda entrada, culminadas por un triple de dos anotaciones de Eric Wagaman y un jonrón de dos vueltas de Graham Pauley. Jakob Marsee conectó un sencillo impulsor.

El dominicano Agustín Ramírez añadió un sencillo impulsor por los Marlins en la cuarta entrada.

La remontada de Atlanta comenzó en la sexta con el jonrón de tres carreras de Baldwin entre el jardín derecho y el central contra el abridor dominicano Eury Pérez, lo que le dio al receptor novato su primer juego con múltiples vuelacercas en su carrera.

Por los Marlins, los dominicanos Ramírez de 5-1, Otto López de 4-1 con una anotada, Heriberto Hernández de 1-0. El venezolano Javier Sanoja de 1-0.

Por los Bravos, el dominicano Ozuna de 4-3 con una anotada y una producida.