Empata Napoli ante Verona y compromete defensa del título en Serie A

El campeón remontó un 2-0, quedó tercero a cuatro puntos del Inter, su próximo rival.

Giovanni Di Lorenzo (derecha) celebra tras marcar el segundo gol de Napoli en el empate contra Hellas Verona, el miércoles 7 de enero de 2026, en Nápoles. (Alessandro Garofalo/LaPresse vía AP)

Giovanni Di Lorenzo (derecha) celebra tras marcar el segundo gol de Napoli en el empate contra Hellas Verona, el miércoles 7 de enero de 2026, en Nápoles. (Alessandro Garofalo/LaPresse vía AP)

MILÁN.- El Napoli complicó su objetivo de revalidar el título de la Serie A al empatar el miércoles como local 2-2 ante Hellas Verona, un equipo amenazado por el descenso. El líder Inter de Milán, por su parte, aumentó su ventaja en la cima.

Y podría haber sido peor para el campeón defensor. Los dirigidos por Antonio Conte perdían 2-0 al descanso antes de remontar en la segunda mitad.

La igualdad dejó al Napoli en el tercer lugar, a cuatro puntos del Inter después de que los Nerazzurri vencieron 2-0 a Parma.

El Inter recibe al Napoli el domingo.

Verona se adelantó a los 16 minutos con un toque de tacón de Martin Frese, y la sorpresa fue mucho mayor 11 minutos después cuando los visitantes duplicaron su ventaja con un penal cobrado por Gift Orban tras una mano de Alessandro Buongiorno.

Scott McTominay metió al Napoli al partido con un cabezazo al inicio de la segunda mitad y los locales tuvieron dos goles anulados antes de que Giovanni Di Lorenzo finalmente igualó a los 82 minutos.

El Verona quedó antepenúltimo, a dos puntos de la salvación.

Niebla en Parma

El Inter sobrevivió a un susto en una noche de niebla en Parma, ya que su oponente remeció el poste antes de que los visitantes tomaran la delantera, con un gol que inicialmente fue anulado.

Federico Dimarco fue señalado en posición adelantada tras rematar casi sin ángulo poco antes del descanso, pero el VAR convalidó el gol.

Marcus Thuram selló el resultado en el tiempo de descuento.

En otros resultado, Atalanta se llevó una victoria 2-0 de visita a Bologna para desplazar a su oponente y colocarse en el séptimo lugar.

La Fiorentina empató 2-2 en el feudo de la Lazio y el Udinese se impuso a domicilio 2-1 ante Torino.