Abrirá Gobierno Municipal a la circulación el nuevo puente de la MEX 2

Nuevo Laredo, Tam.- A partir de este viernes 9 de enero, y tras la conclusión de las obras del segundo cuerpo de la carretera MEX 2, el Gobierno Municipal abrirá a la circulación los carriles de norte a sur del nuevo puente vehicular, con el objetivo de mejorar la movilidad y seguridad vial en esta importante vía de comunicación.

De manera simultánea, el antiguo puente vehicular conocido como “La Princesa” operará únicamente con un carril habilitado, debido al inicio de los trabajos de recarpeteo por parte del Gobierno Municipal. Una vez concluida la rehabilitación del primer carril, se procederá al cierre del carril restante, a fin de completar la reparación integral de ambos sentidos y dejar los cuatro carriles en óptimas condiciones.

La presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, informó que esta obra fue realizada con recursos municipales y permitirá una mayor seguridad para los operadores, así como una mejor movilidad para los flujos de exportación e importación entre México y Estados Unidos.

Se prevé que la entrega oficial de la obra se lleve a cabo entre el 20 y el 25 de enero de 2026, por lo que se exhorta a la ciudadanía a tomar precauciones y respetar la señalización durante el desarrollo de los trabajos.