Emite Guardia Estatal Cibernética recomendaciones para prevenir acoso en redes sociales

NUEVO LAREDO, TAM.- La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), a través de la Guardia Estatal Cibernética, emitió una serie de recomendaciones dirigidas a la población con el objetivo de prevenir y enfrentar situaciones de acoso cibernético, una problemática que puede presentarse en plataformas digitales y redes sociales.

De acuerdo con la dependencia, una de las principales medidas de prevención consiste en proteger la información personal mediante la configuración de la privacidad en redes sociales, de modo que únicamente amigos o personas conocidas puedan visualizar el perfil y las publicaciones del usuario.

Asimismo, se recomienda conservar evidencia en caso de recibir mensajes ofensivos o intimidatorios, mediante capturas de pantalla u otros medios que permitan documentar el contenido. Las autoridades también sugieren evitar responder a los agresores, ya que interactuar con ellos puede intensificar la situación.

Entre las medidas preventivas, la Guardia Estatal Cibernética destaca la importancia de no aceptar solicitudes de amistad o seguimiento de personas desconocidas en internet y mantener contraseñas seguras que incluyan combinaciones de letras, números y símbolos, evitando compartirlas con terceros.

También se aconseja revisar periódicamente la información disponible en línea relacionada con el propio nombre para conocer la llamada huella digital, así como reflexionar antes de publicar datos personales como dirección, número telefónico, escuela o ubicación en tiempo real.

La dependencia exhortó a quienes se sientan víctimas de acoso en línea a buscar apoyo de un adulto de confianza o acudir ante las autoridades correspondientes para recibir orientación y atención.